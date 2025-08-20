현대차, '경제학 올림픽'서 수소차 '넥쏘' 소개

'세계경제학자대회 2025' 전시관 마련

수소사회 비전·실증 사업 현황 등 전시

현대자동차가 경제학계 올림픽으로 불리는 '세계경제학자대회(ESWC) 2025'에 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘'를 전시해 앞선 기술력을 선보였다고 20일 밝혔다.

현대차는 18일부터 서울 강남구 코엑스에서 열린 '세계경제학자대회 2025'에 전시관을 마련해 '디 올 뉴 넥쏘'를 전시하고 수소 산업 기술력을 선보였다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

현대차는 이를 기회로 글로벌 석학 및 학계 주요 인사에게 수소 모빌리티 포함 수소 산업 전반을 이끄는 선도 기업으로서의 비전과 기술력을 알리고, 지속 가능한 수소 에너지 기반의 사회의 실체를 선보였다.

또 현대차그룹의 바이오가스 생산 및 수소 추출 기술력이 적용된 '충주 자원순환 수소 생산시설', 전기로 물을 분해해 수소를 생산해 저장 및 공급하는 기술력이 적용된 '전북 부안 수전해 기반 수소 생산기지' 사례를 전했다.

현대차 관계자는 "수소 모빌리티를 통한 지속 가능한 사회를 구현하고자 하는 현대차의 비전이 이번 전시를 통해 보다 널리 전해지길 기대한다"며 "세계 각지의 저명한 경제학자가 모이는 글로벌 행사인 만큼, 수소 모빌리티 산업을 이끌어갈 넥쏘의 잠재력이 국제무대에서도 공감될 수 있기를 바란다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



