해수부 부산 이전, 글로벌 해양도시 도약 계기될까

BISTEP ‘MONTHLY S&T POLICY REPORT’ 6호 발간… 도시냉각·방사선의과학 동향도 수록

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)이 국내외 과학기술 정책과 기술 흐름을 짚은 'MONTHLY S&T POLICY REPORT' 6호를 발간했다.

이 보고서는 해양수산부의 부산 이전 논의를 핵심 이슈로 다뤘다. 글로벌 해양도시로 도약하기 위해 ▲중앙-지방 통합 거버넌스 구축 ▲해양 분야 재정 지원 확대 ▲해양 R&D 고도화가 필요하다고 제언했다.

해수부 이전이 정책과 현장 간 거리를 좁히고 부산이 기존 인프라를 활용해 국제 해양도시로서 위상을 높이는 계기가 될 수 있다고 분석한다.

도시열섬 완화를 위한 '도시냉각 기술'과 방사선의과학 분야 동향도 함께 담겼다. 도시냉각 분야에서는 해외 도시 사례를 바탕으로 부산이 고려할 수 있는 기후변화 대응 전략을 제시하고, 방사선의과학 분야에서는 의학·산업 활용 현황과 더불어 AI 기반 방사선의료에서 부산의 역할 확장 가능성을 짚었다.

김영부 원장은 "MONTHLY S&T POLICY REPORT는 국내외 과학기술 정책 동향을 시민들에게도 쉽게 전달하는 자료"라며 "전문가뿐 아니라 일반 시민들에게도 유용한 참고자료가 되길 기대한다"고 말했다.

보고서는 BISTEP 누리집에서 확인할 수 있다.

