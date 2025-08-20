삼성운용, KODEX로 끝내는 미국 AI 투자 전략 웹세미나

인공지능(AI) 기술이 산업 전반에 혁신을 가져오면서 AI 시장은 거스를 수 없는 장기적인 투자 테마로 자리 잡았다. 기술 발전의 속도가 빨라질수록 관련 기업들의 성장 잠재력에 대한 기대감 또한 커지고 있다.

삼성자산운용은 21일에 공식 유튜브 채널을 통해 'KODEX로 끝내는 미국 AI 투자 전략' 웹세미나를 개최한다고 20일 밝혔다.

웹세미나를 통해 ▲하반기 증시 방향을 결정할 두 가지 핵심 변수 ▲삼성KODEX ETF로 한 번에 끝내는 미국 AI 투자 전략 ▲중국 증시, 기회는 있는가 등 실전 투자에 바로 도움이 되는 '투자 꿀팁' 정보를 제공한다.

AI 기술이 하드웨어에서 인프라, 소프트웨어, 응용 애플리케이션, 휴머노이드로봇으로 확장되는 과정에서 핵심적인 역할을 하는 기업을 심층적으로 분석한다. AI 밸류체인의 각 단계에 속한 주요 기업들과 이들을 한 번에 담을 수 있는 KODEX ETF 상품들을 구체적으로 제시한다.

개인 투자자가 복잡한 AI 시장을 분석하고 개별 종목에 투자하는 어려움을 덜고, ETF를 통해 손쉽고 효율적으로 포트폴리오를 구축할 수 있는 실질적인 방안을 제공하는 것이 웹세미나의 핵심 목표다. 또한 투자자의 궁금증을 실시간으로 해결해주는 '월간 ETF 고민 상담소' 코너도 함께 운영된다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "최근 글로벌 증시가 뚜렷한 방향성 없이 변동성을 키우면서 투자자의 고민이 깊어지고 있다"며 "하반기 투자자가 주목해야 할 KODEX ETF만의 차별화된 투자 전략을 공유하고자 한다"고 말했다.

웹세미나는 투자 정보 뿐만 아니라 풍성한 경품 이벤트로도 시청자들의 눈길을 사로잡을 예정이다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정한다.

축구팬들 사이에서 '품절 대란' 아이템인 손흥민 선수의 LAFC(로스앤젤레스 FC) 어웨이 유니폼이 경품에 포함됐다. 최근 LAFC에 입단하며 화제를 모았던 손흥민 선수의 유니폼은 공식 출시 직후 대부분의 사이즈가 동이 날 정도로 큰 인기를 끌었다. 배달의민족 상품권, 스타벅스 기프티콘 등 다양한 경품을 준비했다.





