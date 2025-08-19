한화오션·현대건설, 해상풍력 공급망 국산화 협력

신안우이 해상풍력사업 시작으로 EPC 파트너십 구축

한화오션과 현대건설이 국내 해상풍력 산업의 공급망 강화를 위해 손을 잡았다.

한화오션은 서울 장교동 한화빌딩에서 현대건설과 해상풍력 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약에 따라 양사는 신안우이 해상풍력 프로젝트를 시작으로 해상풍력 EPC(설계·조달·시공) 파트너십을 구축하기로 했다.

19일 서울 장교동 한화빌딩에서 이한우 현대건설 대표이사(왼쪽)와 김희철 한화오션 대표이사가 국내 해상풍력사업 협력을 위한 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한화오션 제공 AD 원본보기 아이콘

한화오션은 협약에 따라 자체 보유한 해상풍력발전기 설치선(WTIV)을 건조해 국내 해상풍력 공급망의 국산화에 나선다. 한화오션은 지난해 12월 ㈜한화 건설부문으로부터 풍력사업을 양수하며 신안우이 등 2GW 규모의 발전사업 허가를 확보한 바 있다. 이번 협약으로 개발과 시공 역량을 함께 갖춘 사업자로 입지를 다지게 됐다는 평가다.

현대건설은 서남해 해상풍력 실증단지와 제주한림 해상풍력 단지를 완공한 경험을 바탕으로 시공 출자자 및 공동도급사로 신안우이 프로젝트에 참여한다. 한화오션은 15MW급 대형 WTIV를 직접 건조해 2028년 상반기 현장에 투입할 계획이다. 이는 국내 해상풍력 사업에서 운용되는 WTIV 가운데 최대 규모가 될 전망이다.

양사는 또 향후 추진되는 국내 해상풍력 사업에서도 공동 참여 방안을 모색하고, 현대건설이 추진하는 사업에는 한화오션이 건조한 WTIV를 활용하기로 했다.

현재 국내 해상풍력 건설 현장에서는 중국에서 운영 중인 선박을 한국 국적으로 변경해 투입하거나 중국 조선소에서 건조한 WTIV가 활용되는 사례가 잇따르고 있다. 이로 인해 국내 해상풍력 공급망이 위협받는 상황에서 이번 협약은 핵심 장비의 국산화를 통해 에너지 안보 강화에 기여할 것으로 업계는 기대하고 있다.

김희철 한화오션 대표이사는 "국내 해상풍력 시장의 안보를 위해서는 시장 초기 단계부터 공급망 강화가 필수적"이라며 "양사의 협력을 통해 기술적 시너지를 극대화하고 안정적인 청정 에너지 공급 기반을 마련할 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>