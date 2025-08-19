연합뉴스
[속보] 특검 "김건희 측 내일 불출석 사유서 제출…21일 소환통보 예정"
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 특검 "김건희 측 내일 불출석 사유서 제출…21일 소환통보 예정"
2025년 08월 19일(화)
연합뉴스
[속보] 특검 "김건희 측 내일 불출석 사유서 제출…21일 소환통보 예정"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"산 정상 가려면 8000원 내"…과잉관광에 입장료 받겠다는 이탈리아 마을
가수 데뷔하더니 패키지 완판까지…K관광 '비밀무기' 되나
'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다
"메뉴판엔 6만원, 결제하려니 17만원"…미쉐린 맛집 "비싼 재료 썼다" 논란
"2만원 육박, 비싸도 줄 서서 사먹었는데"…냉면·콩국수서 기준치 수십 배 대장균
“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑
만두도 명품으로 빚었나?…청담동 루이비통 카페, 헉 소리나는 가격
"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황
삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생