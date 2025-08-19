웹툰을 숏폼 애니처럼 본다…네이버웹툰 '비디오 에피소드' 시범 도입

기존 세로 스크롤과 비디오 중 선택 감상

베타 운영 후 타 언어 서비스 확장 검토

네이버웹툰이 '읽는 웹툰'을 넘어 '보는 웹툰' 시대를 열어간다.

네이버웹툰 비디오 에피소드. 네이버웹툰 제공

네이버웹툰 모회사 웹툰 엔터테인먼트는 18일(현지시간) 글로벌 플랫폼 '웹툰(WEBTOON)' 영어 서비스에 작품 각 회차를 영상으로 감상할 수 있는 '비디오 에피소드'를 시범 도입했다. 웹툰에 숏폼(1~3분 내외 짧은 영상 길이) 영상을 접목한 것이다.

비디오 에피소드는 애니메이션처럼 감상할 수 있다. 세로 스크롤 형식의 웹툰에 이미지 움직임과 효과음, 배경 음악, 성우 연기를 더해 영상 콘텐츠로 변환했다. 이용자는 기존 세로 스크롤과 비디오 에피소드 중 어느 방식으로 감상할지 선택할 수 있다.

비디오 에피소드는 인기 영어 오리지널 작품 14편에 먼저 적용한다. 회차당 평균 5분 내외 분량으로 작품마다 20편의 무료 비디오 에피소드를 제공한다. 비디오 에피소드로 감상 가능한 회차와 작품은 점차 늘어날 예정이다.

네이버웹툰은 숏폼 영상을 접목해 이용자의 감상 경험을 확장하고 있다. 지난 5월에는 글로벌 앱(한국어·일본어 제외)을 개편해 신작과 실시간 인기 작품의 핵심 장면을 숏폼 트레일러로 제공하는 '뉴 앤 핫' 탭을 추가했다. 웹툰 엔터테인먼트는 2분기 실적 발표에서 뉴 앤 핫 탭을 포함한 서비스 개편 효과로 '웹툰' 앱의 월간활성이용자 수(MAU)가 전년 동기 대비 19% 증가했다고 전했다.

한국에서는 다음 달 숏폼 애니메이션 이용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스 '컷츠'를 선보인다.

김용수 네이버웹툰 최고전략책임자(CSO) 겸 글로벌 웹툰 사업리더는 "비디오 에피소드는 세로 스크롤 방식 외에도 웹툰을 몰입하며 즐길 수 있는 새로운 감상 트렌드를 제시할 것"이라며 "웹툰 콘텐츠가 가진 이야기의 힘에 숏폼 영상 트렌드를 접목하면 큰 시너지가 날 것으로 기대한다. 우선 영어 서비스에서 베타 서비스를 운영한 뒤 타 언어 서비스 확장도 고려할 예정"이라고 말했다.





노경조 기자



