러시아 "우크라에 나토군 배치 거부…갈등 확대"

러시아가 우크라이나에 북대서양조약기구(NATO·나토) 병력을 배치하는 것을 거부한다고 18일(현지시간) 밝혔다.

타스통신 등에 따르면 이날 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 논평을 통해 "우크라이나에 나토 회원국 참여로 군이 배치되는 어떠한 시나리오도 단호히 거부한다고 거듭 밝혀온 우리의 입장을 확인한다"고 밝혔다.

자하로바 대변인은 우크라이나에 나토군이 배치될 경우 "갈등이 통제 불능으로 확대돼 예측 불가능한 결과가 초래될 것이"라고 경고했다.

그간 유럽에서는 우크라이나전 휴전 시 우크라이나 안보를 위해 유럽을 중심으로 한 안전보장군을 투입하는 방안을 논의해왔다. 그러나 러시아는 나토군이 배치되는 것에 줄곧 반대해왔다.

자하로바 대변인은 지난 15일 존 힐리 영국 국방부 장관이 휴전 시 우크라이나에 병력을 파견할 가능성에 대해 언급하고, 17일에는 영국과 프랑스가 주도하는 '의지의 연합'이 우크라이나 내 서방 군 배치 방안을 제기한 것에 문제를 제기했다.

그는 "영국은 러시아와 미국의 노력에 부합하지 않을 뿐 아니라 이를 약화하려는 의도가 명백한 발언을 쏟아내고 있다"고 지적했다.

이어 영국과 유럽 국가들의 성명이 적대행위를 계속하라는 선동에 불과하며, 영국의 정책은 우크라이나 갈등을 평화적으로 해결할 어떠한 기회도 주지 않는다고 주장했다. 자하로바 대변인은 "우리는 영국이 무분별한 지정학적 도박을 포기하고 최소한 러시아와 미국의 힘든 협상 작업에 개입하지 않기를 촉구한다"고 말했다.

이 성명은 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 국가 정상들과 회담하기 직전에 발표됐다. 이날 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 우크라이나에 전후 안전보장 조치를 마련하겠다는 방침을 재확인했다.





