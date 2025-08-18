채상병 특검, '수사외압 의혹' 유재은 전 법무관리관 소환

특검, 박상현 전 여단장도 소환

해병대 채상병 순직사건 수사외압 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 18일 유재은 전 국방부 법무관리관을 소환했다. 유 전 관리관은 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받는 피의자 신분이다.

채상병 순직 사건 수사 외압·은폐 의혹의 주요 인물 중 한 명인 유재은 전 국방부 법무관리관이 18일 피의자 신분으로 조사받기 위해 서울 서초구 순직해병특별검사팀에 출석하고 있다.

유 전 관리관은 이날 오전 9시33분께 서울 서초구 특검 사무실로 출석했다. 그는 '(2023년) 7월 31일 국방부 회의에서 혐의자 축소 지시받았나', '오늘 조사에서 어떤 점을 위주로 답변할 건가'라는 취재진의 질문에 "조사에 성실하게 말씀 잘하겠다"고 답했다.

또 '박정훈 대령에게 '혐의자 한정해 이첩하라'고 말한 것이 맞느냐', '기록 회수 자체가 위법하다는 생각을 했느냐', '수사 기록 회수에도 관여했다는 의혹이 있는데 입장은' 등의 질문에 답하지 않았다.

유 전 관리관은 2023년 7∼8월 채상병 순직사건을 초동 조사한 박정훈 해병대 수사단장에게 여러 차례 전화해 '혐의자와 혐의 내용, 죄명을 (조사보고서에서) 빼라'며 외압을 행사한 혐의를 받는다. 같은 해 8월 2일 해병대 수사단이 임성근 당시 해병대 1사단장 등 8명에게 업무상 과실치사 혐의를 적용해 경북경찰청에 이첩한 사건 수사 자료를 당일 국방부 검찰단이 압수영장 없이 위법하게 회수하는 과정을 주도하고, 이후 국방부 조사본부가 사건을 재검토해 혐의자를 8명에서 2명으로 줄이는 데 관여했다는 의혹도 받는다.

한편 특검팀은 이날 채상병 순직사건 당시 현장 지휘관이었던 박상현 전 해병대 1사단 7여단장을 피의자로 소환해 조사하고 있다.





