본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

골치아픈 '폐업' 도와드려요… 부산시, 소상공인 사업정리도우미 지원사업 확대

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.18 10:15

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새출발기금 이용 부산 소상공인·자영업자, 비용 지원

1억원 재정 지원, 100개사서 130개사로 확대 추진

"골치아픈 폐업 정리 도와드려요." 부산시가 폐업 위기에 놓인 지역 소상공인의 부담을 줄이기 위해 사업정리 지원 대상을 늘린다.


시는 올해 '2025년 소상공인 사업정리도우미 지원사업'의 점포 철거 및 원상복구 비용 지원 대상을 기존 100개사에서 130개사로 확대한다고 18일 알렸다.

이 사업은 부산시와 새출발기금이 지난해 4월 '소상공인 지원 강화' 업무협약을 체결한 이후 추진되는 후속 조치다. 지역 경기 침체와 인구 유출로 폐업이 늘고 있는 상황에 대응한다는 취지다. 새출발기금은 총 1억원 규모의 재정을 투입해 사업정리 상담과 점포 철거·원상복구 비용 지원을 맡는다.


지원 내용은 ▲사업정리 상담 ▲폐업 비용 지원 등이다. 세무·법률 상담을 포함한 폐업 전반의 절차를 무료로 제공하고 점포 철거와 원상복구 비용은 평당 20만원, 최대 400만원까지 지원한다.


부산시와 새출발기금은 지난해 '소상공인 행복복지 지원사업'을 통해 지역 소상공인에게 1인당 25만원 상당의 건강검진비를 지원했었다. 시는 올해 사업정리도우미 지원 대상을 확대해 보다 많은 소상공인의 재기를 돕는다는 방침이다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "어려운 경영환경에 직면한 소상공인의 재기를 위해 지원을 아끼지 않은 새출발기금과 한국자산관리공사에 감사드린다"며 "폐업을 고민하는 소상공인 한명이라도 더 도움을 드릴 수 있게 돼 다행이고 다양한 형태의 협업 사업을 발굴하겠다"고 말했다.

부산시청.

부산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기