골치아픈 '폐업' 도와드려요… 부산시, 소상공인 사업정리도우미 지원사업 확대

새출발기금 이용 부산 소상공인·자영업자, 비용 지원



1억원 재정 지원, 100개사서 130개사로 확대 추진

"골치아픈 폐업 정리 도와드려요." 부산시가 폐업 위기에 놓인 지역 소상공인의 부담을 줄이기 위해 사업정리 지원 대상을 늘린다.

시는 올해 '2025년 소상공인 사업정리도우미 지원사업'의 점포 철거 및 원상복구 비용 지원 대상을 기존 100개사에서 130개사로 확대한다고 18일 알렸다.

이 사업은 부산시와 새출발기금이 지난해 4월 '소상공인 지원 강화' 업무협약을 체결한 이후 추진되는 후속 조치다. 지역 경기 침체와 인구 유출로 폐업이 늘고 있는 상황에 대응한다는 취지다. 새출발기금은 총 1억원 규모의 재정을 투입해 사업정리 상담과 점포 철거·원상복구 비용 지원을 맡는다.

지원 내용은 ▲사업정리 상담 ▲폐업 비용 지원 등이다. 세무·법률 상담을 포함한 폐업 전반의 절차를 무료로 제공하고 점포 철거와 원상복구 비용은 평당 20만원, 최대 400만원까지 지원한다.

부산시와 새출발기금은 지난해 '소상공인 행복복지 지원사업'을 통해 지역 소상공인에게 1인당 25만원 상당의 건강검진비를 지원했었다. 시는 올해 사업정리도우미 지원 대상을 확대해 보다 많은 소상공인의 재기를 돕는다는 방침이다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "어려운 경영환경에 직면한 소상공인의 재기를 위해 지원을 아끼지 않은 새출발기금과 한국자산관리공사에 감사드린다"며 "폐업을 고민하는 소상공인 한명이라도 더 도움을 드릴 수 있게 돼 다행이고 다양한 형태의 협업 사업을 발굴하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



