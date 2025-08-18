본문 바로가기
'케데헌' OST, 미국·영국 양대 차트 석권…국내 음원 반등 견인

이이슬기자

입력2025.08.18 09:30

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빌보드200 3주 연속 2위·핫100 정상
영국 오피셜 차트, K팝 최초 2주 1위
"겨울왕국 '렛 잇 고' 이후 최대 파급력"

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST '골든'(Golden)이 미국과 영국 차트 정상에 오르며 국내 음원 소비 반등까지 이끌고 있다.


미국 빌보드 차트에서는 장기간 안정적인 성과가 이어지고 있다. 17일(현지시간) 발표된 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 OST 앨범은 3주 연속 2위를 기록했다. 이번 주 집계에서 전주보다 4% 증가한 10만4000장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록하며 자체 최고치를 경신했다.

6월 8위로 진입한 OST 앨범은 이후 3위, 2위, 5위, 3위 등 상위권을 오가며 단 한 번도 10위권 밖으로 밀려나지 않았고, 네 차례나 2위를 차지했다. 빌보드는 "차트 데뷔 후 8주 동안 매주 상승세를 이어가고 있다"고 분석했다.


극 중 걸그룹 헌트릭스가 부른 OST 수록곡 '골든'은 앞서 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 정상에 오르며 앨범·싱글 부문 모두에서 성과를 입증했다.


영국 오피셜 싱글 차트에서는 1위를 다시 탈환하며 K팝 최초 기록을 세웠다. '골든'은 93위로 처음 진입한 뒤 31위, 20위, 9위, 4위, 1위로 차례로 상승하며 정상에 올랐다. 이후 잠시 2위로 내려앉았다가 지난 15일(현지시간) 공개된 최신 차트에서 다시 1위를 차지했다. 이로써 K팝 사상 최초로 비연속 2주간 정상에 오른 곡이 됐다.

2012년 싸이의 '강남스타일'이 1주간 1위를 기록한 것이 유일한 사례였던 만큼 의미가 남다르다. 이번 주 차트에는 '소다 팝'(Soda Pop·6위), '유어 아이돌'(Your Idol·7위), '테이크다운'(Takedown·35위) 등도 진입해 OST 전반이 강세를 보였다. 오피셜 차트는 "'케데헌' OST가 영화 '바비'(2023)를 넘어 영국에서 역대 OST 가운데 한 주 동안 가장 많은 스트리밍을 기록했다"고 밝혔다.

국내 음원 시장에도 변화가 나타났다. 써클차트에 따르면 7월 디지털차트 상위 400곡 이용량은 전달 대비 7.9% 증가하며 4개월간 이어진 감소세를 끊었다. 발매 3개월 이내 신곡 비중도 15.6%에서 22.9%로 뛰어올라 올해 최고치를 기록했다.


'골든'은 1억1400만점을 기록하며 월간 차트 1위에 올랐고 '소다 팝' 3위, '유어 아이돌' 9위 등 총 9곡이 상위권에 올랐다. OST가 월간 정상에 오른 것은 2021년 임영웅 '사랑은 늘 도망가' 이후 약 4년 만이다.


김진우 음악 데이터 저널리스트는 "'겨울왕국' OST '렛 잇 고'가 2014년 음원 시장을 흔든 것처럼 '케데헌'은 국내외 소비 흐름을 동시에 바꾸고 있다"며 "커버 영상, 노래방 이용까지 파급 효과가 확산되는 선순환이 나타나고 있다"고 설명했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
