본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

서초구, 소방서·경찰서 등과 노후 아파트 화재 대응 운영 훈련

김민진기자

입력2025.08.18 08:43

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화재발생 상황 가정해 화재진압·주민대피 등

서울 서초구(구청장 전성수)는 지난 14일 방배동 소재 공동주택에서 화재 대응 역량 강화를 위한 ‘사회재난 대응 통합지원본부 운영 훈련’을 서초소방서 등 유관기관과 함께 실시했다고 18일 밝혔다.

사회재난 대응 통합지원본부 심폐소생술 실습 모습. 서초구 제공.

사회재난 대응 통합지원본부 심폐소생술 실습 모습. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 훈련은 최근 아파트 화재로 어린이가 희생되는 등 참변이 이어짐에 따라 마련됐다. 구는 어르신·거동 불편자 등 재난취약계층의 신속한 대피와 초기 대응 능력 향상에 중점을 두고 훈련을 추진했다.


훈련은 노후 공동주택에서 대규모 화재가 발생한 상황을 가정해 진행됐다. 서초소방서, 방배경찰서, 한국전력공사, 서울도시가스 등 4개 유관기관과 아파트 주민 50여명이 참여해 실제 화재 진압과 주민 대피 과정을 생생하게 재현했다.

또한 재난 발생 시 현장 총괄, 대응, 대민지원 등 각 실무반별 임무 수행을 점검하며 신속한 의사결정과 자원 배분을 담당하는 통합지원본부 운영 체계도 훈련했다.


현장에서는 심폐소생술 실습과 화재 예방교육 등 생활안전 체험 프로그램도 병행돼 주민들의 참여 속에서 대응 역량을 높였다. 훈련에 참여한 한 주민은 “화재가 발생하면 어떻게 대처할지 막연한 불안감이 있었는데 이번 훈련을 통해 해소됐다”며 “아파트가 더 안전해진 것 같아 마음이 편해졌다”고 소감을 전했다.


전성수 서초구청장은 “공동주택 노후화로 화재 위험성이 높아지는 만큼 재난 상황 발생 시 유관기관 간 긴밀한 공조가 필수적”이라며, “앞으로도 주민 안전을 지키기 위해 현장 중심의 재난대응 훈련을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기