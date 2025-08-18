씨아이테크, 상반기 순이익 11억…흑자전환 성공

씨아이테크 씨아이테크 004920 | 코스피 증권정보 현재가 1,184 전일대비 19 등락률 -1.58% 거래량 13,406 전일가 1,203 2025.08.18 09:21 기준 관련기사 씨아이테크, ETRI로부터 AI 데이터 분석 기술 이전…"스마트 헬스케어 기술 자립화"씨아이테크, 클로봇과 AI 자율주행 로봇 공동 개발 전략적 제휴씨아이테크, 엠오디 흡수합병…"AI 헬스케어플랫폼 사업 본격화" 전 종목 시세 보기 close 가 올해 상반기 흑자전환에 성공했다.

18일 씨아이테크는 상반기 매출 293억원, 영업이익 9억원, 당기순이익 11억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 34% 증가했고, 영업이익은 흑자전환했다. 작년 상반기 18억원의 영업손실과 26억원의 순손실을 기록했던 것과 비교하면 1년 만에 실적이 크게 반등했다.

회사 측은 "1분기와 2분기 모두 개선세가 이어졌으며, 전반적인 수익구조의 체질 개선이 주효했다"고 설명했다.

실적 반등의 배경에는 하이파이로즈(HiFi ROSE) 등 고부가가치 제품 판매 호조와 자회사 실적 개선이 있었다. 씨아이테크 관계자는 "원가구조 효율화와 수익성 중심의 전략 전환이 주효했다"며 "핵심 사업 구조조정과 시장 확장이 주요 요인"이라고 말했다.

씨아이테크는 하반기에도 ▲신규 고객 발굴 ▲수익성 고도화 ▲신사업 진출 등 3대 전략을 앞세워 마케팅 역량을 집중할 계획이다. 회사 관계자는 "이번 성과는 일회성이 아니라 구조적 전환에 따른 첫 결과"라며 "기술 경쟁력을 기반으로 하반기에도 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.

또한 씨아이테크는 미래 성장동력으로 AI 헬스케어 플랫폼 사업을 육성하고 있다. 이를 위해 스마트병상 솔루션 전문기업 엠오디를 흡수합병했다. 병원 디지털 전환 수요에 대응해 AI 기반 진료지원 및 환자 중심 서비스 플랫폼 구축에 속도를 내고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>