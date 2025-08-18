관악구, 정부합동평가서 3년 연속 ‘최고 등급’

환경 개선·행정 효율성 등 우수 성과

서울 관악구(구청장 박준희)가 행정안전부 주관 ‘2025년 정부합동평가’에서 서울시 자치구 중 최고 등급인 ‘1등급’을 차지하며 3년 연속 최고 등급을 달성했다.

박준희 관악구청장. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

정부합동평가는 행정안전부가 전국 17개 시·도를 대상으로 지자체가 담당한 국가 위임사무, 국고보조사업, 국가 주요 시책 등을 평가해 행정 능력을 검증하는 제도다. 이 결과를 토대로 서울시는 25개 자치구를 대상으로 50개 정량 지표와 9개 노력도를 평가, 최종 등급을 선정한다.

관악구는 올해 평가에서 ‘환경 개선’ 분야와 ‘행정 효율성’ 지표에서 두각을 나타냈다. 온실가스 감축목표 달성률, 주민 1인당 재활용 가능 자원 분리수거량, 청사 에너지 사용량 절감률 등이 높은 평가를 받았으며, 보건복지분야 사회복무요원 소요 요청 등 행정 집행 성과도 인정받았다.

특히 지표별 대책 수립, 추진 상황 보고회 개최 등 체계적 지표 관리로 ‘노력도 평가’에서 만점을 기록했다. 노력도 평가는 우수시책 사례 발굴, 평가 대비 계획 수립, 추진상황 보고회, 담당자 교육 등을 아우른다.

구는 이번 평가를 계기로 목표 달성률에 미치지 못한 지표의 원인을 분석하고 개선 방안을 마련하는 한편, 우수 정책 사례 발굴을 이어가 내년 정부합동평가에 대비할 방침이다.

박준희 관악구청장은 “전 직원의 열정과 노력이 담긴 ‘3년 연속 최고 등급 선정’으로 관악구의 우수한 행정력을 인정받게 되어 매우 뜻깊고 값지다”며, “앞으로도 경제, 안전, 복지, 문화 등 구정 전 분야에서 구민이 체감하고 신뢰할 수 있는 행정을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



