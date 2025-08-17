창원특례시, 광복 80주년·마산방어전투 승전 기념 음악회 열어

음악으로 하나 되는 역사와 평화의 선율



경남 창원특례시는 마산3·15해양누리공원 야외무대에서 '광복 80주년 및 마산방어전투 승전 기념 음악회'를 개최했다.

지난 15일 열린 음악회는 8·15 광복절의 의미와 6·25전쟁 당시 마산방어전투 승전의 역사적 가치를 되새기고, 평화와 화합의 메시지를 전하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 독립유공자 유족과 보훈가족, 지역 주민 등 500여명이 참석해 뜻깊은 시간을 가졌다.

음악회는 1부와 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 진해 해군 군악대의 연주와 해군 성악중창팀의 공연이, 2부에서는 경남 재즈오케스트라의 공연과 지역 가수들의 무대가 이어졌다.

특히, 피날레로 광복 80주년을 기념하고 마산방어전투 참전용사들을 기리는 '아 대한민국' 합창 무대가 진행돼, 참석자 모두가 함께 노래하며 감사와 감동을 나눴다.

시는 이번 행사를 통해 시민들에게 역사적 자긍심과 애국심을 고취시키는 한편, 지역 문화예술 발전 가능성을 새롭게 모색하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "광복 80주년과 마산방어전투 승전 기념일은 우리 역사를 되새기고, 평화와 화합을 다짐하는 뜻깊은 날"이라며 "음악으로 하나 된 이번 행사를 통해 시민 여러분께 희망의 메시지가 전해지길 바란다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



