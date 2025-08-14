원주영 시의원·정경자 도의원, '월남전 참전기념탑' 남양주에 세운다.

자유민주주의 수호 위해

참전 국가유공자 명예 선양 기반 마련

경기 남양주시는 다산동 일원에 '월남전 참전기념탑'을 건립하기 위해 경기도 특별조정교부금 4억7500만원을 확보했다.

원주영 남양주시의원.

14일 남양주시의회에 따르면 대한민국 월남참전자회 남양주시지회의 건의로 원주영 시의원(다산1·2동, 양정동)은 국가유공자와 유가족에 대한 예우를 강화하고 보훈문화를 널리 알리기 위해 월남전 참전기녑탑 건립을 추진했고, 정경자 경기도의원(국민의힘, 비례)과의 협력을 통해 경기도 예산을 확보하며 사업 동력을 얻게 됐다.

월남전 참전기념탑은 남양주남부경찰서 인근(다산동 산 3073-1번지 일원)에 높이 약 5m 규모로 조성된다. 이는 베트남 전쟁에서 국위 선양과 자유 수호를 위해 헌신한 참전용사들의 숭고한 희생과 애국정신을 후대에 전하는 뜻깊은 현장이 될 전망이다.

기념탑은 참전유공자와 유가족뿐 아니라 시민 모두가 함께 기억하며 애국심을 기리는 공간으로 활용될 예정이다. 시는 이를 통해 나라사랑과 희생정신의 가치를 시민사회 전반에 확산하고, 점차 잊혀 가는 전쟁의 역사와 교훈을 청소년과 다음 세대에 전하는 살아있는 교육의 장으로 삼을 계획이다.

정경자 경기도의원.

사업이 완공되면 기념행사와 추모식을 비롯해 ▲참전용사 예우 ▲호국정신 계승 ▲시민 보훈문화 확산에 기여하는 다양한 활동이 이어질 것으로 기대된다. 시는 이를 기반으로 지역의 애국심을 높이고 공동체 결속력을 강화한다는 방침이다.

원주영 시의원은 "이번 기념탑 건립은 국가유공자에 대한 사회적 예우를 실천하고, 시민과 청소년에게 나라사랑 정신을 전하는 뜻깊은 사업"이라며 "앞으로도 보훈문화가 생활 속에 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



