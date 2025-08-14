"부산·제주 특색 담았다"…신라스테이, 지역 패키지 선봬

사진관, 야외 수영장, 한옥 뷰 루프탑 등 운영

신라스테이가 지역 특색을 살린 패키지로 여름 바캉스 고객을 공략하고 나섰다.

14일 호텔신라에 따르면 신라스테이 해운대는 이달 31일까지 '해운대 바캉스' 패키지를 운영한다. 해운대 바캉스 패키지는 ▲객실 1박 ▲수영장 2인 ▲생맥주 2잔 ▲호텔 내 셀프 사진관 이용권 1매 ▲신라스테이 시그니처 베어로 구성된다.

신라스테이 해운대 전경. 신라호텔 제공.

신라스테이 해운대 3층에 위치한 셀프 사진관은 프라이빗하게 사진 촬영을 하며 추억을 남길 수 있는 공간이다. 신라스테이 삼성, 광화문, 마포, 구로, 해운대에서 운영 중인 셀프 사진관은 최근 20·30세대에서 셀프 촬영이 트렌드로 자리 잡으면서 꾸준한 인기를 얻고 있다.

신라스테이 플러스 이호테우는 9월 30일까지 '카바나 앤 푸드' 패키지를 선보인다. ▲객실 1박 ▲차돌박이 전복 짬뽕 1개 ▲야외 수영장 카바나 이용권이 제공된다.

제주 이호테우 바다가 한눈에 펼쳐지는 야외 수영장의 카바나에서 여유로운 휴식을 경험할 수 있으며, 풀사이드 바와 라운지 바의 인기 메뉴인 '차돌박이 전복 짬뽕'을 함께 즐길 수 있다.

신라스테이 전주에서는 연말까지 '뷰티 인 한옥' 패키지를 운영한다. 뷰티 인 한옥 패키지는 ▲객실 1박 ▲주안상 ▲신라스테이 시그니처 베어로 구성된다.

주안상은 신라스테이 전주의 루프탑 라운지에서 한옥 마을을 바라보며 즐기는 시그니처 메뉴로 ▲주전부리 3종 ▲한우 감태 육회 ▲문어 달구지 튀김 ▲등갈비 떡볶이 등 다양한 안주를 한상차림으로 제공한다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



