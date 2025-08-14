구리시, '콘서트 오페라 카르멘' 공연 무대에 올린다

세계인이 사랑하는 비제의 걸작

오페라 콘서트 형식으로 공연

완성도 높은 음악·극적인 장면 해설 결합한 무대

경기 구리시(시장 백경현)에서는 오는 9월 9일 오후 7시 구리아트홀 코스모스 대극장에서 구리시오페라단(단장 신계화)이 오페라 '카르멘(Carmen)'을 콘서트 오페라 형식으로 무대에 올린다고 14일 밝혔다.

오페라 '카르멘(Carmen)' 포스터. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

비제(Georges Bizet)의 대표작인 '카르멘'은 19세기 스페인 세비야를 배경으로, 자유로운 영혼의 집시 여인 '카르멘'과 그녀에게 이끌린 병사 '돈 호세' 그리고 투우사 '에스카미요' 사이에서 펼쳐지는 치명적 사랑과 비극을 그린 작품이다. 특히 '하바네라(Habanera)', '투우사의 노래(Toreador Song)' 등 주옥같은 명곡들이 수록된 대표적인 오페라로 큰 사랑을 받고 있다.

이번 공연에는 국내외 무대에서 활약하는 정상급 성악가인 메조소프라노 최승현, 테너 이형석, 바리톤 임희성, 소프라노 김민지와 플라멩코 최원경, 엘렉톤 백순재와 함께하는 피아톤즈 앙상블이 함께한다. 해설은 구리시오페라단 예술감독이 맡아 작품 이해를 돕는다.

특히 허복영 연출가에 의해 전막 대신 음악에 집중하는 콘서트 오페라 형식으로, 인물의 심리와 음악적 디테일을 더욱 선명하게 전달할 예정이다. 이에 따라 이번 공연은 완성도 높은 음악과 극적인 장면 해설이 결합한 무대로, 오페라의 묘미를 부담 없이 즐길 기회를 제공할 것으로 기대되고 있다.

신계화 구리시오페라단 단장은 "이번 공연은 구리시민뿐 아니라 수도권 관객이 함께 즐길 수 있는 품격 있는 문화 공연"이라며, "클래식 애호가는 물론 오페라를 처음 접하는 분들에게도 최고의 감동을 선사할 것"이라고 전했다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



