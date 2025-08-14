▲강종주 씨 별세, 최진일(이마트24 대표이사)씨 빙부상 = 13일 한일병원 장례식장 VIP실, 발인 16일 오전 7시, 장지 진주시 안락공원 하동군 양포리 선영
[부고] 최진일(이마트24 대표이사)씨 빙부상
2025년 08월 14일(목)
