SOL 미국원자력SMR, 순자산 2000억 돌파

박형수기자

입력2025.08.14 08:55

신한자산운용은 지난 5월 중순 상장한 'SOL 미국원자력SMR' ETF 순자산이 2000억원을 돌파했다고 14일 밝혔다.


상장 초기부터 큰 관심을 받았던 SOL 미국원자력SMR ETF는 상장 이후 개인투자자 누적 순매수 규모는 867억원에 달한다. 개인 투자자가 가장 많이 선택하는 원자력 ETF로 등극했다.

지난달 23일 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 추진하는 인공지능(AI) 정책의 근간이 될 '미국 AI 행동계획(America's AI Action Plan)'을 공식 발표했다. AI 산업 확장을 위한 국가 차원의 의지를 강력하게 표명하며 미국 AI 전력 수요 문제를 해결할 차세대 에너지원인 원자력 SMR 산업에 대한 기대감이 빠르게 확산하고 있다.


AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 대응과 에너지 안보 강화를 위해 원전기술인 소형모듈원자로(SMR)의 중요성이 커졌다. 투자자들의 이목이 집중된 결과 SOL미국원자력SMR ETF는 상장한 이후 수익률 48.60%를 기록했다. 같은 기간 S&P500 지수 상승률 8.86%를 웃돌았다.


SOL 미국원자력SMR ETF는 우라늄 채굴부터 원자로 운영 그리고 SMR 대표기업을 아우르는 미국 원자력 산업 밸류체인 18종목에 집중하여 투자한다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄본부장은 "미국 기술주들의 강력한 모멘텀이 이어지는 가운데 AI 인프라 구축을 위한 투자를 확대하면서 미국 원자력 관련 기업들이 주목을 받고 있다"고 소개했다.


이어 "미국 행정부가 원자력 산업을 미국 에너지 핵심전략으로 규정하고 있는 만큼 기술적, 정책적 중심축으로 부상 중인 SMR을 중심으로 한 미국 원자력 산업에 지속해서 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.


신한자산운용은 오는 19일에 한-미 전략 파트너십이 새로운 축으로 주목받고 있는 국내 원자력 산업에 투자하는 'SOL 한국원자력SMR' ETF를 한국거래소에 상장한다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
