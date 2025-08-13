김포 호우경보…실종 운전자 숨진 채 발견, 침수·정전 피해 속출

김포시, 비상 근무

13일 호우경보가 내려진 경기 김포시에서 하천에 떠내려간 차량 운전자가 숨진 채 발견되는 등 폭우 피해가 잇따랐다.

김포소방서에 따르면 이날 오후 2시 30분 기준 김포에서 접수된 호우 피해 신고는 156건에 달했다. 낮 12시 14분께 김포시 고촌읍 대보천에서는 "차가 떠내려가고 문이 열리지 않는다"는 119 신고가 접수됐다. 경찰과 소방당국은 인근 하천을 수색해 약 5시간 뒤인 오후 5시 55분, 사고 지점에서 1㎞가량 떨어진 곳에서 차량을 발견했다. 구조대가 로프 등을 이용해 뒷좌석에서 80대 남성으로 추정되는 운전자를 꺼냈지만 이미 숨진 상태였다.

하천에 빠진 차량서 실종자 구조하는 소방대원. 김포소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

폭우로 인한 고립·침수 피해도 발생했다. 오전 11시 20분께 고촌읍 한 초등학교 병설 유치원에는 빗물이 들어차 원생 10여 명이 고립됐으나, 교사와 직원들이 아이들을 업어 건물 밖으로 대피시켰다. 낮 12시 13분께 고촌읍 신곡리의 한 아파트 수전실이 침수돼 전기 공급이 끊겼고, 한국전력은 인근 침수 지역을 포함해 4곳, 1300여가구 전력 공급을 일시 중단했다. 배수 작업과 선로 점검을 거쳐 오후 2시 23분께 복구됐다.

김포시는 재난안전대책본부를 가동하고 전 부서 비상근무에 들어갔다. 김포에는 이날 오전 9시 30분 호우주의보가 호우경보로 격상됐으며, 오후 4시 기준 누적 강수량은 227㎜를 기록했다. 수도권기상청은 "현재 빗줄기는 약해졌지만 서해상에서 강한 비구름대가 유입되고 있다"며 "오늘 밤부터 내일 새벽까지 많은 비가 올 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>