남원시, 청년·신혼부부 '내 집 마련' 지원

내달 5일까지 접수…주거 부담 완화

전북 남원시는 청년과 신혼부부 주택 마련에 도움을 주기 위해 올해부터 내 집 마련 지원 정책을 추진한다고 13일 밝혔다.

시는 열악한 재정 여건 속에서도 자체 시비를 투입해 전·월세 지원에서 주택구입 시 대출이자를 현금으로 지원하는 내 집 마련까지 지원한다.

2025년 남원시 청년 주거 정착 지원사업(내집마련) 모집 포스터. 남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 지원은 청년과 신혼부부의 주거 부담을 덜어 결혼과 출산 문화를 장려하고, 안정적인 정주 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

이번 정책 추진으로 시는 ▲월 최대 16만원을 지원하는 청년 주거 정착 지원사업(월세) ▲전세자금 대출이자의 최대 3%를 지원하는 전세자금 대출이자 지원사업 ▲자가 구입 대출 잔액을 지원하는 청년 주거 정착 지원사업(내집마련)까지 청년 주거 복지망을 완성하게 됐다.

지원 대상과 자격은 19~45세 청년은 연 소득 5,000만원 이하, 혼인신고일 기준 7년 이내의 신혼부부는 연 소득 9,500만원 이하로, 대출잔액의 최대 3%를 연 1회, 최대 5년간 지원한다.

신청은 내달 5일 오후 6시까지이며, 자격 심사 등을 거쳐 내달 중 대상자를 선정하고, 12월 지원할 계획이다. 자세한 사항은 남원시 누리집을 참고하거나 기획예산과로 문의하면 된다.

최경식 시장은 "내 집 마련 자금 지원을 통해 집을 구하는 청년과 신혼부부들의 주거비 경감에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "시가 모든 단계에 걸쳐 주거 사다리를 구축하는 만큼 시민들이 적기에 알맞은 주택을 선택해 내 집 마련의 꿈을 실현하시길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>