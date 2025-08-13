본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

김건희 특검, 金 14일 조사… 구속 후 첫 소환

허경준기자

입력2025.08.13 13:10

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

金, 특검 출석 미지수… 소환 응해 적극 소명 가능성도

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

AD
원본보기 아이콘

김건희 여사를 구속한 민중기 특별검사팀이 14일 김 여사를 소환해 조사한다. 전날 밤늦게 구속된 후 첫 소환이다.


특검팀은 13일 "14일 오전 10시 김 여사를 소환했다"고 밝혔다. 특검팀은 김 여사를 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실로 불러 조사할 예정이다.

다만 김 여사가 특검팀에 출석 요구에 응할지는 미지수다. 김 여사가 윤석열 전 대통령처럼 소환 조사에 불응하면서 버틸 가능성도 있다. 이 경우 특검팀은 윤 전 대통령 때와 마찬가지로 체포영장을 발부받아 강제 구인을 시도할 것으로 전망된다.


하지만 김 여사가 특검팀의 소환 요구에 응해 자신의 혐의를 적극적으로 소명할 수도 있다. 김 여사는 앞선 조사에서 혐의를 전면 부인했지만, 진술 거부권을 행사하지 않았다.


앞서 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 청구된 김 여사의 구속영장을 발부했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

잘 나가고 있는데 또 송사라니…오타니, 하와이 부동산 개발 관련 피소

"누구길래 두달째 안 나타나지?"…900억원 당첨자에 호주 '들썩'

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기