본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]CJ제일제당, 6%대 하락…'실적 부진'에 증권가 목표가↓

권현지기자

입력2025.08.13 11:08

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CJ제일제당 이 13일 약세다. 실적 부진에 따른 증권가 목표주가 하향 조정 여파로 보인다.


이날 오전 10시 57분 기준 유가증권시장에서 CJ제일제당 주식은 전 거래일 대비 6.57% 내린 23만4500원에 거래되고 있다. 주가는 이날 25만1000원에 출발한 뒤 장중 한때 23만4000원까지 내렸다.

CJ제일제당은 올해 2분기 매출과 영업이익이 각각 7조2372억원과 3531억원으로 컨센서스(시장 기대치)를 밑돌았다. 이에 대해 주영훈 NH투자증권 연구원은 "식품 부문 국내 매출이 소비 침체 여파로 전년 대비 5% 감소했고 유럽과 일본의 두 자릿수 성장에도 미국 성장률은 정체됐다"며 "매출이 감소하고 원부자재 가격 부담이 계속 늘어 수익성이 하락하고 있다"고 짚었다. 그러면서 목표주가를 35만원에서 32만원으로 낮췄다.


이경신 iM증권 연구원도 "마진 레벨이 하락했고 원재료 안정에도 부재료를 포함한 여타 비용은 부담"이라면서 목표주가를 38만원에서 35만원으로 하향했다.


이 밖에도 대신증권과 키움증권도 목표가를 각각 30만원, 32만원으로 하향 조정했다.

[특징주]CJ제일제당, 6%대 하락…'실적 부진'에 증권가 목표가↓
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

잘 나가고 있는데 또 송사라니…오타니, 하와이 부동산 개발 관련 피소

"누구길래 두달째 안 나타나지?"…900억원 당첨자에 호주 '들썩'

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기