연 4%대 최저금리 주식자금으로 기회를 더 크게! 반대매매 위기도 당일 해결!

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 DSR 한도가 스탁론에도 적용된 후 다른 대출, 소득 증빙 문제로 예전처럼 이용하기 어려워졌다. 이와 함께 높아진 금리도 스탁론 이용을 망설이게 만든 원인으로 꼽힌다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 3,500 등락률 +1.58% 거래량 200,290 전일가 221,500 2025.08.14 10:55 기준 관련기사 연 4%대 금리로 최대 4배 투자금, 신용미수대환 모두 OK! 대체거래소도 가능!DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다기네스 오른 삼성SDI 배터리…1회 충전에 1205㎞ '세계 최장' 주행 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 443,500 전일대비 5,500 등락률 -1.22% 거래량 352,797 전일가 449,000 2025.08.14 10:55 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close , 네이처셀 네이처셀 007390 | 코스닥 증권정보 현재가 21,050 전일대비 400 등락률 -1.86% 거래량 301,128 전일가 21,450 2025.08.14 10:55 기준 관련기사 실적 좋고 수급도 좋다! 조선, 방산株 하반기 주도주로 뜰까실적과 수급 모두 잡은 조선·방산, 하반기 주도주 되나조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세 전 종목 시세 보기 close , 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 38,950 전일대비 600 등락률 -1.52% 거래량 930,281 전일가 39,550 2025.08.14 10:55 기준 관련기사 8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다연 4%대 금리로 최대 4배 투자금, 신용미수대환 모두 OK! 대체거래소도 가능!외국인 사로잡은 'AI 테마주'…7167억 '순매수 톱5' 싹쓸이 전 종목 시세 보기 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 194,116 전일가 216,000 2025.08.14 10:55 기준 관련기사 현대차, 더 현대 서울서 '현대 N 팝업 스토어' 연다상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권현대커머셜, 현대차·글로비스와 업계최저 금리제공 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>