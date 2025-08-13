합천영상테마파크, 청와대 세트장 야간 개장 시범운영

군민과 관광객 모두에게 한여름 밤의

특별한 야경 콘텐츠를 선보일 예정

경남 합천군은 오는19일부터 31일까지 13일간 합천영상테마파크 및 청와대 세트장을 야간 개장하여 군민과 관광객 모두에게 한여름 밤의 특별한 야경 콘텐츠를 선보일 예정이다.

군은 문화체육관광부 관광자원개발사업 일환으로 추진한 ′합천영상테마파크 루미나 야간콘텐츠 조성사업′을 통해 야간경관 조명 구현 사업을 단계적으로 추진해 왔다. 이번 시범운영을 통해 본격적인 운영성과는 점검하고 관람객의 반응과 활용도도 분석할 계획이다.

합천영상테마파크 세트장 사진 AD 원본보기 아이콘

운영 시간은 밤 10시까지이며, 청와대 세트장은 9시 30분까지 개방된다. 관람 요금은 주간 요금과 동일하며 청와대 세트장은 야간콘텐츠의 효과를 높이기 위해 야간에는 내부는 개방하지 않는다. 모노레일도 관광객의 편의를 도모하고자 밤 9시 30분까지 연장하여 운행할 계획이다. 단, 월요일은 정기 휴관 일로 운영하지 않는다.

이번 야간콘텐츠의 핵심은 영상과 조명을 결합한 몰입형 야경 체험이다. 영상 테마파크 입구 게이트와 기차 조형물, 루미나리에(관문 조명), 전차 승강장, 조선총독부와 경성역 등 주요 구간에는 미디어파사드와 경관조명이 설치되었고, 청와대 세트장에는 대형 미디어파사드, 한국정원 연못과 폭포에는 홀로그램 영상 및 데코조명, 야외 분재공원 사랑 나무에는 맵핑 영상을 더해 영상 테마파크 와 분재공원 곳곳에 형형색색의 아름다운 빛의 공간을 연출했다.

김윤철 합천군수는 "이번 야간 개장을 통해 합천영상테마파크를 체류형 관광자원으로서의 한 단계 더 도약하는 계기로 삼고, 합천군 관광콘텐츠로 새로운 볼거리를 제공하고자 한다"며 "더 많은 관광객이 방문하여 한여름 밤의 아름다운 야경과 함께 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>