과기정통부, 과학기술 80년 성과·인물 조명 영상 공개

김종화기자

입력2025.08.13 12:00

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단, 한국과학기술한림원은 광복 80주년을 맞아, 광복 이후 대한민국이 과학기술로 성장·자립해 온 역사와 그 과정에서 공헌한 인물과 성과를 조명하는 다양한 영상 콘텐츠를 제작·공개했다.

과학기술정보통신부 제공

공개(예정)한 영상은 ▲대한민국 과학기술 발전사를 생존·자립·확장·전환으로 구성, 과학기술 주요 유공자와 대표 성과를 생생하게 담아낸 '과학기술 80년사', ▲김용관·이원철·강대원·홍창의 등 대한민국 과학기술 발전에 헌신한 과학기술유공자의 삶을 다큐멘터리 기법으로 구성한 '과학기술의 거목들(총4회)', ▲독립 운동 정신과 과학기술의 성과와 미래 비전을 독립 유공자 후손 과학자의 시선으로 담담하게 전하는 '독립 운동가 후손 과학자 이야기', ▲외국인의 시선으로 일상 속에서 체감한 우리나라 과학기술과 자국 사례 비교를 통해 과학기술 정책·성과를 친근하게 전달하는 예능 토크 '아임프롬사이언스' 등 총 7편이다.


영상은 과기정통부 유튜브, 사이언스프렌즈, 한국과학기술한림원 과학기술유공자 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.

과기정통부 관계자는 "이번 영상은 80년의 과학기술의 발자취를 되돌아보고 미래 비전을 공유하는 뜻깊은 기획"이라면서 "앞으로도 AI, 인재양성 등 과기정통부 주요 정책에 대한 다양한 디지털 콘텐츠 제작·확산을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

