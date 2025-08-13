스타벅스, 광복 80주년 맞아 백범 김구 선생 친필휘호 '붕정만리' 기탁

커뮤니티 스토어 '환구단점' 수익금으로 기탁

2015년부터 기증한 친필 휘호는 총 12점

스타벅스 코리아는 광복 80주년을 맞아 문화유산국민신탁에 백범 김구 선생의 친필휘호인 '붕정만리(鵬程萬里)'를 기탁했다고 13일 밝혔다.

전달식은 지난 11일 덕수궁 중명전에서 스타벅스 ESG팀 김지영 팀장, 문화유산국민신탁 김영경 부장 및 스타벅스 코리아 파트너들이 참석한 가운데 진행됐다.

스타벅스 ESG팀 김지영 팀장, 문화유산국민신탁 김영경 부장(우측 2번째) 및 스타벅스 코리아 파트너들이 지난 11일 덕수궁 중명전 전달식을 진행 한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=스타벅스 코리아]

이번에 기증한 백범 김구 선생의 친필휘호 '붕정만리'는 상상의 새인 '붕'이 단숨에 9만 리를 날아간다는 고사에서 유래한 말로 김구 선생이 꿈꾸던 '만리의 길'인 조국 독립의 염원을 담고 있다. 광복의 정신을 기리고자 스타벅스는 이익공유형 매장인 커뮤니티 스토어 9호점 '환구단점'의 수익금으로 조성한 독립문화유산 보호기금으로 문화유산국민신탁에 친필휘호를 전달했다.

스타벅스가 2015년부터 현재까지 기증한 독립유공자의 친필 휘호는 백범 김구 선생의 '존심양성', '광복조국', '천하위공', '유지필성', '지성감천', '붕정만리', 도산 안창호 선생의 '약욕개조사회 선자개조아궁', 만해 한용운 선사의 '전대법륜', 위창 오세창 선생의 '이신양성', '오언시 2폭', 해공 신익희 선생의 '유검가이조렴 유서가이성덕' 등 총 12점에 달한다.

이 밖에도 스타벅스는 이러한 역사적 의미를 가진 독립문화유산들을 고객과 함께 향유하고자 지난 4월 덕수궁 덕홍전에서 '유묵 별이 되어 빛나다 두 번째 빛' 특별전을 열고 지금까지 기탁한 친필휘호를 공개하기도 했다.

또한 특별전 기간 덕수궁 즉조당 앞마당에서 전통과 현대가 어우러진 퓨전 국악 공연을 진행하는 등 국가유산 보호와 인식 제고를 위한 진정성 있는 활동을 이어가고 있다.

한편 스타벅스는 지난해 7월 '환구단점'을 커뮤니티 스토어 9호점으로 전환하고, 매장에서 판매되는 모든 품목당 300원씩을 적립해 국가유산 보호 기금으로 활용하고 있다. 이를 기반으로 친필휘호 기증과 더불어 한국전통문화대학교에 장학금 3000만 원을 전달하는 등 국가유산 보존과 전문 인재 양성을 위한 다양한 사회 공헌 활동을 진행 중이다.





임혜선 기자



