주광덕 남양주시장, 미래세대와 클래식 감동 나눠

남양주시, 경기DN오케스트라 공연 참석

'언니 오빠가 들려주는 음악이야기 Ⅲ'로 클래식 감동 선사

주광덕 남양주시장이 12일 다산아트홀에서 ㈜경기DN오케스트라(단장 조은령)가 주최한 '언니 오빠가 들려주는 음악이야기 Ⅲ' 연주회에 참석했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 12일 다산아트홀에서 ㈜경기DN오케스트라가 주최한 '언니 오빠가 들려주는 음악이야기 Ⅲ' 연주회에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연주회는 미취학 어린이, 발달장애 아동, 다문화 가정 아동 등 다양한 계층의 소년·소녀들에게 클래식 음악을 접할 기회를 제공하고, 연주자들에게는 나눔과 공감의 기쁨을 전하기 위해 마련됐다.

시는 2019년, 2024년에 이어 세 번째로 열린 이번 공연을 후원했으며, 남양주시복지재단, 사랑의열매, 키즈교육톡톡이 협력기관으로 참여했다.

무대는 강종헌 지휘자의 지휘 아래 경기DN오케스트라 소속의 DN청소년과 경기DN프로젝트오케스트라가 함께 무대를 꾸몄다. △오페라 '카르멘' 서곡 '투우사의 행진'을 시작으로 △김지훈(동화고 1), 구교현(가운중 3)의 두 대의 첼로 협연 △도레미송과 디즈니 메들리 등 다채로운 레퍼토리를 선보였다. 공연은 전석 무료로 진행됐으며, 만 3세 이상의 아동들이 객석을 가득 메웠다.

㈜경기DN오케스트라는 그동안 △악기 후원 △지역 음악가 협연 △찾아가는 공연 등 문화 발전을 위해 다양한 사업을 추진해 온 전문 연주단체다.

조은령 단장은 "앞으로도 아동과 청소년들에게 음악의 즐거움과 감동을 전하고, 지역 음악가들에게는 협연 기회를 제공하며, 다양한 문화행사를 통해 지역 문화예술 발전에 기여하겠다"고 전했다.

주광덕 시장은 "아름다운 클래식 선율로 감동을 선사해주신 조은령 단장님과 단원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "시도 다양한 계층의 시민들이 더 많은 문화예술을 접할 수 있도록 다양한 공연과 프로그램을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



