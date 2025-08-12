가상 아이돌 플레이브, 서울시 첫 '스타트업' 홍보대사 됐다

'창업하기 좋은 도시' 전 세계에 홍보

오세훈 서울시장이 12일 '2025 Startup Seoul 홍보대사 및 Try Everything 홍보단' 위촉식에 앞서 그룹 플레이브와 기념촬영을 하고 있다.

가상 아이돌그룹 플레이브(PLAVE)가 서울시 최초의 '스타트업 서울 홍보대사'로 위촉됐다.

서울시는 12일 시청 본관 대회의실에서 '2025 스타트업 서울 홍보대사 및 트라이 에브리싱(Try Everything) 홍보단' 위촉식을 열고 플레이브를 1호 홍보대사로 선정했다.

서울은 미국 글로벌 창업생태계 평가기관 '스타트업 지놈'이 발표한 글로벌 창업생태계 보고서 2025에서 전 세계 300개 도시 중 8위를 기록했다. 지난해 9위에서 한 계단 오른 역대 최고 순위다.

이번 선정은 서울이 글로벌 창업 도시로서의 위상을 강화하려는 전략의 일환이다. 플레이브는 예준·노아·밤비·은호·하민 5인조 버추얼 보이그룹으로, 소속사 블래스트(VLAST)는 모션캡처 기반 3D 콘텐츠 제작 기술을 보유한 서울 소재 스타트업이다. 지난 6월 발매한 일본 싱글 '카쿠렌보'는 발매 첫날 270만 스트리밍을 기록하며 일본어 곡 최초로 멜론 '명예의 전당'에 올랐다.

플레이브는 이달 서울 공연을 시작으로 대만, 도쿄, 방콕 등 6개 도시에서 아시아 투어 'DASH: Quantum Leap'을 진행한다.

위촉식에서는 오세훈 시장이 이성구 블래스트 대표에게 위촉장을 전달했고, 대형 스크린 속 가상세계 '아스테룸'에서 플레이브 멤버들이 이를 실시간으로 받는 장면이 연출됐다. 멤버들은 "서울의 창업 생태계를 전 세계에 알리겠다"고 말했다.

서울시는 플레이브의 글로벌 팬덤과 블래스트의 기술력을 활용해 창업도시 이미지를 확산할 계획이다. 9월 11~12일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 글로벌 스타트업 축제 '트라이 에브리싱'에서는 홍보대사 영상 상영과 포토존을 운영한다.

이날 행사에서는 인플루언서 10명, 대학생 서포터즈 60명, 외국인 유학생 자원봉사단 30명으로 구성된 100명 규모의 홍보단도 출범했다. 오 시장은 "청년들이 창업에 도전할 수 있도록 공간 지원, 인재 양성, 규제 완화 등을 추진하겠다"고 밝혔다.





