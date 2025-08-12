본문 바로가기
김동근 시장 "장애인과 가족이 행복한 삶 영위하도록 지원할 것"

이종구기자

입력2025.08.12 14:58

김동근 의정부시장, 의정부시장애인종합복지관 개관 21주년 기념 감사패 수상

경기 의정부시는 12일 김동근 시장이 의정부시장애인종합복지관(관장 송경주) 개관 21주년을 맞아 지역 장애인 복지 발전에 기여한 공로로 감사패를 받았다고 밝혔다.

김동근 시장이 12일 지역 장애인 복지 발전에 기여한 공로로 의정부시장애인종합복지관 송경주 관장에게 감사패를 받은 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 12일 지역 장애인 복지 발전에 기여한 공로로 의정부시장애인종합복지관 송경주 관장에게 감사패를 받은 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이날 시장실에서 열린 전달식에서 송경주 관장은 "시장님의 따뜻한 관심과 헌신적인 노력 덕분에 의정부시 장애인들의 삶이 눈에 띄게 좋아졌다"며 "앞으로도 장애인들이 행복하게 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


김동근 시장은 "의정부시장애인종합복지관 개관 21주년을 진심으로 축하한다"며 "복지관 관계자분들의 노고에 깊이 감사드리며, 앞으로도 장애인과 가족들이 행복하고 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
