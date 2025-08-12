KB손보, 어르신 맞춤형 영양식단 ‘한달 한상’ 제공

소상공인 상생활동…지역경제 활성화

KB손해보험은 '소상공인과 상생하는 어르신 한 달 한 상' 사업을 추진한다고 12일 밝혔다.

오병주 KB손해보험 경영관리부문장이 11일 경기 의정부시 아일랜드캐슬에서 열린 '어르신 한 달 한 상' 행사에 참여해 배식 봉사를 하고 있다. KB손보 AD 원본보기 아이콘

돌봄이 필요한 어르신을 대상으로 건강 상태에 맞춘 맞춤형 영양 식단을 제공하는 KB손해보험의 신규 사회공헌 사업이다. 식단 구성 및 조리 과정을 지역 소상공인과 협력해 진행함으로써 지역 경제 활성화에 기여했다.

KB손보는 전날 말복을 맞아 KB손보 스타즈 배구단 연고지 경기 의정부시 아일랜드캐슬에서 지역 내 어르신들이 함께 식사를 하며 정서적 교류를 나누는 오프라인 행사를 개최했다.

행사에는 어르신 100여명이 참석해 삼계탕으로 식사하고 건강관리 특강, 보이스피싱 예방 교육 등 다양한 프로그램을 함께했다.

KB손보 임직원들과 스타즈 배구단 선수들도 행사에 참여해 배식 봉사와 건강 체조를 함께 하며 현장에 온기를 더했다.

오병주 KB손보 경영관리부문장은 "이번 사업은 어르신 한 분, 한 분의 일상에 따뜻한 관심을 전하고 지역 소상공인과 함께 살아가는 상생의 길을 실천하기 위한 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 KB손해보험은 돌봄이 필요한 이웃의 곁을 지키며 지역사회와 함께 성장하는 따뜻한 기업이 되겠다"고 말했다.





