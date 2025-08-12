본문 바로가기
고려아연, AI 전담조직 신설 및 UNIST와 전문인력 육성

심성아기자

2025.08.12

AI기술 활용 공정 개선 및 업무 고도화
UNIST와 임직원 AI 역량 강화 MOU

고려아연 이 인공지능(AI) 시대를 맞아 AI 전담 조직을 신설하고 울산과학기술원(UNIST)과 전사적 AI 역량 강화 및 인재 양성을 추진한다.

고려아연은 이달 초 TD기술본부 아래 AI전략팀을 신설하는 조직 개편을 단행했다고 12일 밝혔다. IT와 데이터 분야 전문가들로 구성한 AI전략팀은 앞으로 온산제련소 융합혁신팀과 함께 AI 기술을 활용해 설비 진단과 공정 개선 등의 업무를 고도화하는 역할을 할 예정이다.


전날엔 UNIST와 '임직원 전사적 AI 역량 강화를 위한 업무협약'을 체결했다. 고려아연 온산제련소가 추진하는 'AI 기반 스마트 제련소' 구축의 일환으로 고려아연은 UNIST와 함께 임직원 300여명을 대상으로 AI 전문 교육을 실시하고 실무형 AI 인재를 체계적으로 양성해 나갈 계획이다.

AI 전문 교육은 오는 내달 2일부터 약 4개월간 진행한다. 교육 과정은 AI 이론 기초부터 산업현장에서의 적용 사례 등 AI 기술을 실질적으로 적용할 수 있도록 설계했다. 4개월간의 교육을 마친 뒤 현장 아이템을 발굴하여 실제 공정 데이터를 활용하는 프로젝트 기반 실습(PBL)을 추진할 예정이다.


이와 함께 고려아연과 UNIST는 ▲AI와 스마트 제조 기반 기술 자문 및 공동연구 추진 ▲AI 기술 내재화를 위한 지속적인 인재 육성과 조직문화 개선 지원 등 분야에서도 협력한다. 이외에도 양측이 필요하다고 인정하는 분야에서도 힘을 합할 예정이며, 기술 사업화로 이어지는 전략적 협력도 추진한다.


고려아연 관계자는 "스마트 제련소의 성공을 위해선 임직원의 AI 이해도와 실무 적용 능력이 필수"라며 "데이터 기반 경영 역량을 키우고 기술 중심 조직문화를 만들어가겠다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
