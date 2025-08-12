李대통령 내외, 베트남 서기장과 상춘재 차담회

취임후 처음…"최고의 의전"

전날 영빈관서 국빈만찬도

이재명 대통령 내외가 12일 국빈방문 중인 또럼 베트남 공산당 서기장 내외와 청와대 상춘재에서 공연을 관람하고 차담회를 가졌다. 이 대통령 내외가 상춘재에서 행사를 갖는 것은 취임 후 이번이 처음이다. 상춘재는 외국 귀빈을 맞거나 비공식 회의 때 사용하는 공간이다. 대통령실 관계자는 이날 "국빈방문 시 상춘재에 모시는 것이 최고의 의전"이라고 설명했다.

이 대통령은 11일에는 또럼 서기장과 청와대 영빈관 국빈만찬을 하면서 건배사로 베트남어를 사용해 "신짜오(안녕하세요)"로 시작한 뒤 "쭉슥회(건강을 기원합니다)"로 마무리했다. 또 "아무리 비싼 평화도 전쟁보다는 낫다"면서 "베트남도 이 여정에 함께해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

이에 또럼 서기장은 "새로운 시대, 베트남 민족이 도약하는 시기에 한국이 함께 걸어가기를 희망한다"면서 "가까운 시일 내에 대통령과 여사님께서 국빈 자격으로 방문해 주시기를 정중히 초청 드린다"고 했다.

이날 만찬에는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 주요 대기업 총수들이 총출동했다. 이정훈 서울반도체 대표이사와 최진식 심팩 회장 겸 한국중견기업연합회장 등 중견기업 대표들, 강호동 농협중앙회장과 정상혁 신한은행장 등도 자리를 함께했다.

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관 등이, 정치권에서는 한·베트남 의원친선협회장 출신인 김태년 더불어민주당 의원과 국민의힘 소속 김석기 국회 외교통일위원장 등이 자리했다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장이 자리했다.

아울러 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독을 포함해 배우 안재욱, 소설 '아! 호치민' 출간을 앞둔 황인경 작가, '리그 오브 레전드 챔피언십 코리아(LCK)'의 첫 외국인 선수인 베트남 게이머 '레이지필' 쩐바오민(DRX) 선수 등도 참석하는 등 각계를 대표하는 66명도 함께했다. 베트남 측에서는 또럼 서기장과 배우자인 응오프엉리 여사를 포함해 응우옌주이응옥 당 중앙감찰위원장, 공안부·국방부 장관 등 55명이 참석했다.

이날 만찬 메뉴는 경북 봉화 특산물을 활용한 퓨전 한식으로 준비됐다. 강유정 대통령실 대변인은 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손인 '화산 이씨'가 한국전쟁 이후 봉화에 정착한 점을 고려한 것이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



