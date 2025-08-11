본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

김영록 지사-김민석 국무총리 만남…전남 현안 논의

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.11 20:02

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립의대·석화 철강산업 위기 사항 전달
서남권에너지혁신성장벨트 구축 건의도
자연재난 10억 이상 피해지 지원 요청

김영록 전라남도지사가 11일 김민석 국무총리를 면담, 국립의대 설립, 서남권 에너지 혁신성장벨트 구축, 석유화학·철강산업 위기 극복 등 지역 핵심 현안을 건의하며, 지원을 요청하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사가 11일 김민석 국무총리를 면담, 국립의대 설립, 서남권 에너지 혁신성장벨트 구축, 석유화학·철강산업 위기 극복 등 지역 핵심 현안을 건의하며, 지원을 요청하고 있다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사는 11일 김민석 국무총리, 한정애 더불어민주당 정책위원회 의장을 만나 국립의대 설립, 서남권 에너지 혁신성장 벨트 구축, 석유화학·철강산업 위기 극복 등 지역 핵심 현안을 건의했다.


김 지사는 이날 김 총리와의 면담에서 이재명 대통령의 핵심 공약인 '전라남도 국립 의과대학' 설립과 관련해, 2027년 의대 정원 논의 시 의대 없는 전남에 국립 의과대학 신설 정원을 우선 배정되도록 지원을 요청했다.

오랜 기간 유치 노력을 펼쳐온 2028년 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)는 대한민국 유치 선포와 함께, 여수를 중심으로 한 남해안 남중권을 개최 도시로 먼저 지정해줄 것을 건의했다.


지역민의 간절한 염원인 여순사건의 명백한 진상규명과 희생자·유족의 신속한 결정 처리를 위해 중앙위원회의 인력 확충 등도 요청했다.


또 해상풍력·태양광 등 전남의 풍부한 재생에너지원을 기반으로 '전남 서남권 에너지 혁신성장 벨트'를 구축해 RE100 산단 등 미래 혁신성장 거점으로 조성할 것을 제안했다.

앞서 김 지사는 한정애 정책위원회 의장도 만나 글로벌 공급과잉과 탄소규제, 미국 관세 충격으로 위기에 직면한 석유화학·철강산업의 재도약을 위해 고용위기지역(여수) 및 산업위기 선제대응 지역(광양) 지정과 '국가기간산업 경쟁력 강화 및 지원 특별법' 제정, 친환경 공정혁신과 산업 대전환 등을 건의했다.


최근 대통령실에서 발표한 '차세대 전력망 혁신기지 구축'과 관련 석유화학·철강 산단을 재생에너지 기반 '마이크로 그리드 산단'으로 신속히 추진해 줄 것도 요청했다.


극한 호우와 폭염 등 빈번한 자연 재난의 현실적 피해 복구를 위해 10억 원 이상 피해 지역에 대한 국고 50% 지원과, 현행 최대 50%인 농축어업 재해보험료 할증률 10%로 완화 등을 건의했다.


김 지사는 "지역 발전을 획기적으로 이끌 미래 먹거리와 도민이 염원하는 핵심 현안 사업이 국가 차원의 전폭적 지원 아래 신속히 추진되도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기