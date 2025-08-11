본문 바로가기
세계교회협의회 총무 만난 李대통령 "남북관계 개선 역할, 지원 기대"

임철영기자

입력2025.08.11 16:12

제리 필레이 WCC 총무 접견

이재명 대통령이 개신교 연합 단체인 세계교회협의회(WCC) 총무와 만나 남북 관계 개선에 역할이 있으면 지원해주기를 기대한다고 전했다.

연합뉴스

연합뉴스

이 대통령은 11일 오후 용산 대통령실에서 제리 필레이 WCC 총무를 접견하고 "온 세상의 평화와 안전 그리고 연대를 위해 애쓰는 WCC의 활동이 앞으로도 계속되기를 바란다"면서 이같이 밝혔다.


그러면서 이 대통령은 "WCC가 대한민국 민주화 과정에서 큰 역할을 해준 것을 잘 알고 있고, 매우 고맙게 생각한다"면서 "존경하는 김대중 대통령 구명운동도 해주셨고, 대한민국의 인권 침해 사태에 대해서도 많이 알려줘 민주주의가 성장하고 발전하는 데 큰 역할을 해주셨다"고 했다.

또 이 대통령은 "한반도 평화와 안정, 남북 간 대화에도 큰 역할을 해주셨다"면서 "남북 교화 간 대화를 처음으로 열어준 것도 WCC인 것으로 아는데 그 점도 정말 감사하게 생각한다"고 덧붙였다.


이에 필레이 총무는 "대통령께서 WCC에 대해 너무 잘 알고 계신다"면서 그간 WCC의 활동에 대해 소개했다. 이어 이 대통령의 취임을 축하한다면서 "한국 사회 내 많은 기대가 있다는 것을 잘 알고 있다. 새 정부에 대한 신뢰와 기대가 높아지고 있다는 것을 알 수 있다"라고도 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
