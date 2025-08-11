본문 바로가기
[부고]이철호(KBS 보도국 네트워크부 기자)씨 모친상

입력2025.08.11 12:25

▶이정자씨 별세, 이철호(KBS 보도국 네트워크 크크 부 기자)씨 모친상, 진정회(KBS 교양다큐2국 PD)씩 시모상=11일 서울아산병원 장례식장 3호실, 발인 13일 오전 2시, 장지 경남 통영시추모공원. ☎02-3010-2000




