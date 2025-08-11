부산시교육청, 폐교 주원초 부지 매각 결정… 내년 하반기 절차 완료

부산시교육청(교육감 김석준)이 지난 3월 폐교된 부산진구 개금동 주원초등학교 부지 매각 절차에 착수한다.

도심에 위치해 활용 가치가 높은 부지라는 판단 아래 자체 활용안을 검토했으나, 부산시·부산진구와 주민들의 지속적인 매각 요청을 반영한 결정이다.

교육청은 '부산시교육청 폐교재산 관리 및 활용 촉진 조례'에 따른 실무위원회와 폐교재산활용위원회 심의를 거쳐 매각을 확정했다. 매각은 '공유재산 및 물품 관리법'에 따라 일반입찰 방식으로 진행되며 특정 기관과의 수의계약은 불가능하다.

향후 교육청은 부지 매각 세부 추진계획을 수립하고 공유재산심의회, 부산시의회 심의 등 행정절차를 거쳐 내년 하반기까지 매각 절차를 마무리할 방침이다.

김석준 교육감은 "이번 결정은 단순한 자산 처분이 아니라 지역과의 소통과 협의를 통해 공공성과 효율성을 함께 고려한 결과"라며 "지역사회와 협력해 공교육 자산이 지역 발전에 기여하도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



