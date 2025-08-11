본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산시교육청, 폐교 주원초 부지 매각 결정… 내년 하반기 절차 완료

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.11 10:42

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산시교육청(교육감 김석준)이 지난 3월 폐교된 부산진구 개금동 주원초등학교 부지 매각 절차에 착수한다.


도심에 위치해 활용 가치가 높은 부지라는 판단 아래 자체 활용안을 검토했으나, 부산시·부산진구와 주민들의 지속적인 매각 요청을 반영한 결정이다.

교육청은 '부산시교육청 폐교재산 관리 및 활용 촉진 조례'에 따른 실무위원회와 폐교재산활용위원회 심의를 거쳐 매각을 확정했다. 매각은 '공유재산 및 물품 관리법'에 따라 일반입찰 방식으로 진행되며 특정 기관과의 수의계약은 불가능하다.


향후 교육청은 부지 매각 세부 추진계획을 수립하고 공유재산심의회, 부산시의회 심의 등 행정절차를 거쳐 내년 하반기까지 매각 절차를 마무리할 방침이다.


김석준 교육감은 "이번 결정은 단순한 자산 처분이 아니라 지역과의 소통과 협의를 통해 공공성과 효율성을 함께 고려한 결과"라며 "지역사회와 협력해 공교육 자산이 지역 발전에 기여하도록 하겠다"고 말했다.

주원초등학교 폐교 부지.

주원초등학교 폐교 부지.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기