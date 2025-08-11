[특징주]기대 너무 컸나…달바글로벌, 17%대↓

11일 달바글로벌 달바글로벌 483650 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 43,000 등락률 -17.95% 거래량 431,781 전일가 239,500 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 [클릭 e종목]"달바글로벌, 주가 조정은 매수 기회…목표가↑"[굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망[이주의 관.종]달바글로벌, '승무원 미스트'에서 글로벌 슈퍼브랜드로 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 급락하고 있다. 올 2분기 실적이 시장 기대에 못 미치자 차익 실현 물량이 쏟아져 나온 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시37분 기준 달바글로벌은 전 거래일 대비 4만1200원(17.20%) 내린 19만8000원에 거래되고 있다.

달바글로벌은 지난 8일 장 마감 후 발표한 2분기 실적에서 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 74%와 66% 늘어난 1284억원과 292억원으로 집계됐다고 공시했다. 다만 영업이익의 경우 시장 전망치를 19%나 밑돌았다. 화장품 업황 호조로 높아진 시장의 기대치를 충족하지 못했다는 평가다.

박현진 신한투자증권 연구원은 "기업 간 거래(B2B) 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과를 기대했으나 아직까진 기대 이하"라며 "관련한 시장 눈높이가 높았던 점은 단기 주가 흐름에 부정적으로 작용할 가능성이 높다"고 평가했다.

다만 그는 "하반기 북미와 유럽 중심의 B2B 거래 확대 가능성을 배제하고 볼 순 없어 실적 재상향 여지가 있다"고 덧붙였다.

여기에 오는 22일 3개월 보호예수 해제에 따른 오버행(잠재적 매도 물량) 우려도 주가 하락의 영향을 미친 것으로 보인다. 전체 발행 주식 수의 16.2%에 해당하는 보호예수 물량 195만5709주가 해제될 예정이다.

조소정 키움증권 연구원은 "달바글로벌은 여전히 보호예수 물량이 상당 부분 잔존한 상황"이라며 "오는 22일 해제 시점을 전후로 주가 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>