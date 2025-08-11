본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]기대 너무 컸나…달바글로벌, 17%대↓

이승진기자

입력2025.08.11 09:40

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11일 달바글로벌 이 장 초반 급락하고 있다. 올 2분기 실적이 시장 기대에 못 미치자 차익 실현 물량이 쏟아져 나온 것으로 풀이된다.


이날 오전 9시37분 기준 달바글로벌은 전 거래일 대비 4만1200원(17.20%) 내린 19만8000원에 거래되고 있다.

[특징주]기대 너무 컸나…달바글로벌, 17%대↓
AD
원본보기 아이콘

달바글로벌은 지난 8일 장 마감 후 발표한 2분기 실적에서 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 74%와 66% 늘어난 1284억원과 292억원으로 집계됐다고 공시했다. 다만 영업이익의 경우 시장 전망치를 19%나 밑돌았다. 화장품 업황 호조로 높아진 시장의 기대치를 충족하지 못했다는 평가다.

박현진 신한투자증권 연구원은 "기업 간 거래(B2B) 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과를 기대했으나 아직까진 기대 이하"라며 "관련한 시장 눈높이가 높았던 점은 단기 주가 흐름에 부정적으로 작용할 가능성이 높다"고 평가했다.


다만 그는 "하반기 북미와 유럽 중심의 B2B 거래 확대 가능성을 배제하고 볼 순 없어 실적 재상향 여지가 있다"고 덧붙였다.


여기에 오는 22일 3개월 보호예수 해제에 따른 오버행(잠재적 매도 물량) 우려도 주가 하락의 영향을 미친 것으로 보인다. 전체 발행 주식 수의 16.2%에 해당하는 보호예수 물량 195만5709주가 해제될 예정이다.

조소정 키움증권 연구원은 "달바글로벌은 여전히 보호예수 물량이 상당 부분 잔존한 상황"이라며 "오는 22일 해제 시점을 전후로 주가 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김주애, 北 통치 첫 여성될 것"…NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

새로운 이슈 보기