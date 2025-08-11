본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중진공, 청창사 글로벌 진출 프로그램 개시

이성민기자

입력2025.08.11 08:25

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4개월간 맞춤형 교육 제공

중소벤처기업진흥공단은 청년창업사관학교 입교생을 대상으로 신설한 '청년창업사관학교 글로벌 진출 프로그램' 운영을 본격 개시한다고 11일 밝혔다.


이번 프로그램은 중진공의 해외 네트워크와 국가별 맞춤형 전략을 기반으로 청년창업기업의 글로벌 시장 진출 역량 강화와 실질적인 성과 창출 지원을 목표로 한다.

중소벤처기업진흥공단

중소벤처기업진흥공단

AD
원본보기 아이콘

중진공은 지난 6일과 오는 13일 온라인 오리엔테이션을 시작으로 청창사 15기 입교기업 중 희망기업 100개사를 선발해 약 4개월간 현장 실습 위주로 맞춤형 교육을 진행할 예정이다. 주요 프로그램은 ▲글로벌 역량 진단 및 멘토링 ▲현지 혁신기술 선도기업 및 스타트업 지원기관 방문 ▲글로벌 데모데이 및 비즈니스 미팅 등으로 구성됐다. 싱가포르 현지 액셀러레이터(AC)인 원트리힐벤처스와 협력해 추진된다. 중진공은 교육 종료 이후에도 바이어 미팅, 상담회 매칭 및 현지 박람회·콘퍼런스 참가 등 다양한 후속지원을 이어갈 계획이다.

조한교 중진공 인력성장이사는 "미국과 동남아 주요 국가를 중심으로 밀착 교류를 통해 유망 청년창업기업들이 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김주애, 北 통치 첫 여성될 것"…NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

김문수 "李정부 저지 공감한다면 누구와도 연대"

생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈만 깜빡…장관에게 무슨 일이

"비행기 놓치면 안돼" 여권 만료 10살 아들 공항에 두고 떠난 부모

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

예금보호한도 1억원 시대…저축은행 양극화 심해진다

새로운 이슈 보기