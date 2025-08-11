중진공, 청창사 글로벌 진출 프로그램 개시

4개월간 맞춤형 교육 제공

중소벤처기업진흥공단은 청년창업사관학교 입교생을 대상으로 신설한 '청년창업사관학교 글로벌 진출 프로그램' 운영을 본격 개시한다고 11일 밝혔다.

이번 프로그램은 중진공의 해외 네트워크와 국가별 맞춤형 전략을 기반으로 청년창업기업의 글로벌 시장 진출 역량 강화와 실질적인 성과 창출 지원을 목표로 한다.

중진공은 지난 6일과 오는 13일 온라인 오리엔테이션을 시작으로 청창사 15기 입교기업 중 희망기업 100개사를 선발해 약 4개월간 현장 실습 위주로 맞춤형 교육을 진행할 예정이다. 주요 프로그램은 ▲글로벌 역량 진단 및 멘토링 ▲현지 혁신기술 선도기업 및 스타트업 지원기관 방문 ▲글로벌 데모데이 및 비즈니스 미팅 등으로 구성됐다. 싱가포르 현지 액셀러레이터(AC)인 원트리힐벤처스와 협력해 추진된다. 중진공은 교육 종료 이후에도 바이어 미팅, 상담회 매칭 및 현지 박람회·콘퍼런스 참가 등 다양한 후속지원을 이어갈 계획이다.

조한교 중진공 인력성장이사는 "미국과 동남아 주요 국가를 중심으로 밀착 교류를 통해 유망 청년창업기업들이 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



