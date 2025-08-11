본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기 특사경, 폐차장 등 기타수질오염원 불법행위 단속

이영규기자

입력2025.08.11 07:33

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 이달 25일부터 다음 달 5일까지 도내 '기타 수질오염원'을 대상으로 불법행위 집중 수사를 벌인다.


기타 수질오염원은 오염물질의 유출경로가 명확한 점오염원이나 공사장 같은 비점오염원으로 분류되지 않아 관리 사각지대에 놓이기 쉽다. 이 때문에 상대적으로 관심이 부족하고 관리가 취약해 방치할 경우 수질오염물질이 하천, 호수, 지하수 등으로 유입돼 도민 안전을 위협하게 된다.

이번 수사 대상은 렌즈 제작 시설을 갖춘 안경원, 자동차 정비·검사장(200㎡ 이상), 폐차장(1,500㎡ 이상) 등이다.


경기도 특별사법경찰단의 '기타수질오염원 불법행위 집중수사' 안내 포스터

경기도 특별사법경찰단의 '기타수질오염원 불법행위 집중수사' 안내 포스터

AD
원본보기 아이콘

이들 사업장은 2021년 '물환경보전법' 개정에 따라 수질오염물질 배출 사실을 관할 관청에 반드시 신고해야 한다. 하지만 실제로는 신고하지 않고 불법으로 운영하거나 배출 방지시설을 제대로 설치하지 않은 사례가 지속되고 있다.


중점 수사 대상은 미신고 기타 수질오염원, 기타 수질오염원 배출 방지·억제시설 미설치 등이다.

현행 '물환경보전법'은 기타 수질오염원의 설치신고 없이 기타 수질오염원을 설치 또는 관리하는 경우 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금을 부과하도록 하고 있다.


기이도 경기도 특별사법경찰단장은 "수질오염 사각지대에 있는 불법행위를 근절해 안전하고 건강한 사회를 조성하는 데 최선을 다하겠다"며 "작은 방치가 결국 큰 오염으로 이어질 수 있다. 도민 여러분의 적극적인 관심과 신고가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

김문수 "李정부 저지 공감한다면 누구와도 연대"

생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈만 깜빡…장관에게 무슨 일이

"비행기 놓치면 안돼" 여권 만료 10살 아들 공항에 두고 떠난 부모

세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

매달 745만원 버는데도 기초연금 '따박따박'…결국 대대적 검증 나선다

새로운 이슈 보기