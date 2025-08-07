주임록 광주시의원, 저소득 독거 어르신 영양식 나눔 봉사 동참

경기 광주시의회 주임록 의원이 중복을 맞아 관내 저소득 독거 어르신들을 위한 영양식 나눔 봉사에 직접 참여하며 이웃사랑을 실천했다.

주임록 광주시의원이 중복 맞아 저소득 독거 어르신 위한 '영양식 나눔 봉사' 활동을 하고 있다. 경기 광주시의회 제공

이번 봉사는 광주시자원봉사센터의 우수 프로그램으로 선정된 '저소득 독거어르신 영양식 지원사업'의 일환으로, 평강호스피스 주관 아래 진행됐다.

광주시 여성봉사회와 지역 봉사자들이 함께한 이 날 행사에서는 삼계탕과 닭죽, 김치 등을 정성껏 조리해 어르신들의 가정에 직접 전달했다.

주임록 의원은 이날 음식 조리부터 배달까지 봉사 전 과정에 함께했다. 무더위 속에서도 직접 삼계탕 솥을 지키고, 조리된 음식을 손수 전달하며 지역 어르신들의 안부를 살폈다.

주 의원은 "중복 무더위 속에서 혼자 지내는 어르신들께 삼계탕 한 그릇이 작지만 따뜻한 위로가 되기를 바라는 마음으로 참여했다"며 "더위보다 더 깊은 고독을 느끼실 어르신들께 작게나마 정을 나눌 수 있어 감사했다"고 전했다.

이어 "지역사회가 함께 돌보고 손 내미는 문화가 더욱 확산되기를 바란다"며 "앞으로도 일회성에 그치지 않고 지속적인 관심과 실천으로 이어가겠다"고 덧붙였다.

한편, 이번 행사에는 중앙뉴스타임스 방재영 국장이 삼계탕용 닭 60마리를 후원하며 나눔의 뜻을 더했고, 박현숙 평강호스피스 회장은 "함께 마음을 보태주신 모든 분들께 감사드린다"고 전했다.

이번 영양식 나눔 봉사는 민관이 협력하여 지역 어르신들을 위한 실질적인 돌봄을 실천한 모범사례로 평가받고 있다.





경기 광주=이종구 기자



