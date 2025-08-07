태안원예치유박람회, 부행사장 연계 추진





천리포수목원·해양치유센터 등 협업…치유자원 체험 극대화



2026 태안국제원예치유박람회 조직위원회가 7일 안면읍 행정복지센터에서 부행사장 운영계획 회의를 열고, 연계 프로그램을 추진한다.

이날 회의에는 충남도 농업기술원, 산림자원연구소 태안사무소, 태안 해양치유센터, 천리포수목원 등 주요 기관이 참석해 협력 체계를 점검하고 콘텐츠 통합 운영 방안을 논의했다.

회의에서는 ▲지역 특화작물을 활용한 치유전시관 ▲천리포수목원의 숲 건강 프로그램 등 주요 콘텐츠가 공유됐으며, 박람회 본행사와의 시너지 방안도 검토했다.

오진기 조직위 사무총장은 "치유·산림·해양 자원을 결합한 부행사장은 박람회의 핵심 경쟁력"이라며 "방문객들이 태안의 자연 치유 자원을 직접 체험할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

한편 2026 태안국제원예치유박람회는 내년 4월 25일부터 5월 24일까지 태안 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열리며, 도와 태안군이 공동 주최한다. 40개국 182만 명 이상의 관람객이 찾을 것으로 기대된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>