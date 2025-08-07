본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

"유튜브 영상 지금 저장' 무심코 누르면 큰일…피싱 페이지 주의보

방제일기자

입력2025.08.07 13:49

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

저장한 페이지서 악성코드 유포
시스템 성능 저하 및 정보 유출 유발

안랩이 유튜브에 업로드된 동영상을 다운로드하려는 사용자를 노린 '악성코드 유포' 사례를 확인하고 사용자 주의를 당부했다. 7일 안랩은 최근 '유튜브 동영상 저장 사이트'로 위장한 피싱 페이지를 발견했다고 밝혔다. 이 페이지의 메인 화면에는 '유튜브 MP4 변환기'(Youtube to MP4 Converter)라는 문구와 함께 유튜브 동영상 링크(URL)를 입력할 수 있는 창이 배치돼 있다. 사용자가 동영상 링크를 입력하면 '지금 다운로드'(Download Now) 버튼이 나타나고, 누르면 악성코드가 숨겨진 2차 피싱 페이지로 연결된다.

‘유튜브 동영상 저장 사이트’로 위장한 피싱 페이지. 안랩

‘유튜브 동영상 저장 사이트’로 위장한 피싱 페이지. 안랩

AD
원본보기 아이콘

이 페이지에서 다시 한번 다운로드 버튼을 클릭하면 'Setup.exe'라는 이름으로 위장한 '프록시웨어' 악성코드가 설치된다. 프록시웨어는 공격자가 감염된 PC의 네트워크 자원을 외부에 무단 공유해 금전적 이익을 얻는 데 사용하는 악성코드다. 시스템 성능 저하나 정보 유출 등의 피해를 유발한다.


안랩은 "이번 피싱 사이트는 '유튜브 영상 다운로드'와 '영상 추출' 등의 키워드를 포털에 검색할 경우 상위 노출된다"며 "사용자가 무심코 접속할 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 말했다. 현재 안랩 'V3' 제품군은 해당 피싱 사이트에 대한 탐지 및 접근 차단 기능을 지원하고 있다. 피해 예방을 위해선 콘텐츠는 공식 경로에서만 다운로드하는 것이 좋다.

아울러 출처가 불분명한 웹사이트 및 자료 공유 사이트 이용 자제하고 PC, OS(운영체제), 소프트웨어(SW), 인터넷 브라우저 등에 대한 최신 보안 패치 적용과 백신(V3) 실시간 감시 기능 실행 등 보안 수칙을 지켜야 한다. 이재진 안랩 분석팀 선임연구원은 "포털 검색 결과로 노출되는 웹사이트에서 악성코드가 유포되는 사례는 지속해서 확인되고 있다"며 "각종 파일 변환이나 다운로드 기능을 표방한 유사 사이트에도 악성코드가 숨겨져 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다"고 강조했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

소비쿠폰 신청 2주 만에 지급액 46% 사용 완료

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기