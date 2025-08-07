본문 바로가기
머스크 "테슬라, 새 FSD 모델 훈련중…다음달 말 공식 출시"

오수연기자

입력2025.08.07 10:13

테슬라가 업그레이드된 새로운 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 모델을 훈련 중이며, 이르면 다음 달 출시할 수 있다고 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 6일(현지시간) 밝혔다.


미 경제매체 CNBC 방송에 따르면 머스크 CEO는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "테슬라는 약 10배의 파라미터와 영상 압축 손실을 크게 개선한 새 FSD 모델을 훈련 중"이라며 "테스트가 순조롭게 진행되면 다음 달 말께 공식 출시할 가능성이 높다"고 밝혔다.

AP연합뉴스

AP연합뉴스

원본보기 아이콘

파라미터는 인공지능(AI) 모델의 뇌세포와 같은 것으로, 수가 많을수록 복잡한 판단과 인식을 할 수 있다. 10배 더 정교해지고 더 정확하게 해석하는 모델을 만든다는 의미다.

FSD는 테슬라의 부분 자동화 운전 시스템이다. 운전자는 핸들을 잡고 언제든 조향이나 제동할 수 있도록 대기해야 한다. 이 시스템은 유럽과 중국에서 이미 사용 중인 테슬라의 오토파일럿 운전 보조 시스템의 업그레이드 버전이기도 하다.


테슬라의 FSD는 중국 업체들의 급부상으로 경쟁이 점점 더 치열해지는 전기차 시장에서 테슬라의 매출 성장과 기술 발전에 핵심적 역할을 할 것으로 평가받고 있다. 투자자들은 테슬라의 미래가 자율주행에 달려 있다고 기대하고 있다.


다만 최근 테슬라는 판매 부진으로 어려움을 겪고 있다. 2분기 자동차 매출은 작년 동기 대비 16% 감소했으며, 유럽 시장에서 판매량도 급감했다. 머스크 CEO의 정치 참여로 반감을 샀고, 머스크 CEO와 도널드 트럼프 미국 대통령 간 관계도 악화됐다. 이에 따라 테슬라에 대한 기대감도 낮아지며 올해 들어 이날 오전까지 주가가 23.55% 하락했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
