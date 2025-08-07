본문 바로가기
부산도시공사, 지방공기업 경영평가 ‘우수’ 4년 연속 달성

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.07 09:59

전국 지방개발공사 3위

ESG·주거복지 성과 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)가 행정안전부 주관 '2025년(2024년 실적 기준) 지방공기업 경영평가'에서 전국 지방개발공사 중 3위('나' 등급)로 4년 연속 우수등급을 받았다.


지방공기업 경영평가는 전국 281개 기관을 대상으로 경영관리·성과 등 20여개 세부 지표를 평가하는 제도다. 올해는 저출생·지방소멸 대응, 디지털 혁신, 재무 건전성 부문이 강화됐다.

부산도시공사는 ▲매출·당기순이익 4년 연속 상승 ▲생활 밀착형 주거복지사업 'BMC주거복지ON(溫)' 확대 ▲저출생·지방소멸 대응형 청년주거사업(럭키7하우스·청년모두가) 시행 ▲행정안전부 데이터기반행정 실태점검 최고등급 획득 ▲300억원 규모 동반성장 상생펀드 조성 ▲ESG 경영 보고서 발간 등을 통해 성과를 인정받았다.


신창호 사장은 "앞으로도 주거 안정과 도시재생, 신규 사업 참여를 통해 지역사회 발전을 선도하고 ESG 경영으로 신뢰받는 공기업이 되겠다"고 말했다.

부산도시공사.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
