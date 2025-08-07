7일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.0원 내린 1385.5원에 개장했다.
원·달러 환율 4.0원 내린 1385.5원 개장
2025년 08월 07일(목)
7일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.0원 내린 1385.5원에 개장했다.
