소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

연매출 30억원이하 사업장 매출액 증가효과 커

'쿠폰 사용 불가' 대형마트 매출 감소

정부가 민생회복 소비쿠폰을 발행한 첫 주 전체 카드 매출이 늘어난 것으로 나타났다. 특히 연 매출액 30억원 이하의 민생 밀접 업종 사업장에서 매출액 증가 효과가 두드러졌다.

3일 서울 동대문구 청량리종합시장이 사람들로 붐비고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일 국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원이 8개 카드사(신한·삼성·현대·국민·롯데·하나·우리·BC)에서 제출받은 자료에 따르면 민생회복 소비쿠폰 지급일(7월21일) 다음날인 22일부터 1주일간 합산한 이들 카드사의 체크카드·신용카드 결제액은 14조8413억원으로 전주보다 12.9% 늘었다.

소비쿠폰 효과 톡톡…영세·중소가맹점 매출 급증

민생회복 소비쿠폰의 주 사용처 업종을 대상으로 보면 30억원 이하 사업장과 초과 사업장의 매출 증가율이 많게는 2배 가까이 차이가 나타났다.

이 기간 식당·편의점·커피전문점·병원·학원·주유소·안경점 등 7개 업종에서 연 매출 30억원 이하 영세·중소가맹점의 매출은 2조1485억원에서 2조3346억원으로 8.7% 증가했다. 반면 같은 업종에서 연 매출 30억원 초과 가맹점의 매출은 1조2949억원에서 1조3568억원으로 4.8% 늘었다.

업종별로 보면 연 매출 30억원 이하 식당 매출은 1조309억원에서 1조142억원으로 7.1% 늘어났지만 연 매출 30억원 초과 식당 매출은 2173억원에서 2297억원으로 5.7% 늘어났다.

편의점에서도 연 매출 30억원 이하 점포의 매출 증가율이 7.7%로, 대형 편의점의 증가율(5.6%)보다 높았다.

커피전문점에서는 각각의 매출 증가율이 10.4%, 8.4%였고, 주유소는 각각 11.5%, 6.7%, 안경점은 40.7%, 23.1% 증가했다. 대부분의 업종에서 연 매출 30억원 이하 가맹점의 매출 증가율이 대형점을 웃돈 것이다.

3일 서울 동대문구 청량리종합시장에 민생회복 소비쿠폰 관련 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

업종 및 사업장규모별 개인 카드결제액(체크+신용, 개인사업자 제외), 단위: 백만원. 허영 의원실, 연합뉴스 원본보기 아이콘

소비쿠폰 사용처로 몰리며 대형마트는 매출 감소

이 기간 소비쿠폰을 사용할 수 없는 대형마트에서는 매출이 감소한 것으로 나타났다. 소비쿠폰을 쓸 수 있는 곳으로 결제 수요가 몰리면서 대형마트의 연 매출 30억원 이하 점포 매출은 전주보다 10.6%, 연 매출 30억원을 초과하는 점포 매출은 2.6% 각각 감소했다.

허영 의원은 "민생 추경 집행 전후로 소비 심리 개선 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "소비쿠폰의 성과가 경기 회복과 성장의 선순환에 기여하도록 추가 대책을 마련할 것"이라고 말했다.

민생회복 소비쿠폰은 시행한 지 2주 만에 90%가 넘는 국민이 신청을 마쳤다. 행정안전부에 따르면 민생회복 소비쿠폰은 지난 5일 기준 국민의 93.6%인 4736만명에게 지급됐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



