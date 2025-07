안준형 오아시스 대표, 티몬 대표도 겸임한다

티몬 새 대표에 안준형 오아시스 대표이사

사내이사에는 오아시스 창업주 김영준 의장

강창훈 지어소프트 사장도 사내이사로

티몬 체질 개선 가속화

티몬이 신임 대표이사로 안준형 오아시스마켓 대표를 선임했다고 4일 밝혔다.

(왼쪽부터) 안준형 티몬 신임 대표이사와 강창훈 티몬 신임 사내이사. 오아시스 제공 AD 원본보기 아이콘

안 대표는 연세대학교 경영학과를 졸업한 회계사 출신이다. 2018년 오아시스와 지어소프트에 합류해 두 회사의 최고재무책임자(CFO)를 겸직했다. 2022년에는 오아시스마켓의 대표이사로 취임해 오아시스마켓의 성장을 이끌어 왔다. 오아시스와 지어소프트의 대규모 투자유치를 이끌어내고 재무건전성을 확고히 한 재무 전문가로 평가받는다.

추가로 티몬은 법원의 허가를 받아 오아시스 창업주 김영준 의장과 지어소프트 정보기술(IT) 사업부 본부장인 강창훈 사장을 티몬 사내이사로 선임했다.

김 이사는 오아시스의 창업주로 IT 설계 및 물류 전문가이다. 풍부한 SW 및 하드웨어 PLC 설계 기술력을 유통물류에 적용한 바 있다. 현재 오아시스의 모회사인 지어소프트의 대표이사로도 재직 중이다.

강 이사는 지어소프트 IT 사업부 본부장을 역임 중인 IT 전문가다. 티몬의 IT 프로세스 혁신에 힘을 보탤 예정이다.

티몬 관계자는 "새로운 경영진 선임으로 모회사인 오아시스마켓의 신뢰 기반 경영전략을 티몬에 적용할 예정"이라며 "체질 개선을 통해 티몬을 완전히 새롭게 탈바꿈시킬 계획"이라고 말했다.





