데이식스, 20일 'K팝 밴드 최초' 고척스카이돔 입성

밴드 데이식스(DAY6)가 20일 K팝 밴드 최초로 고척스카이돔에서 공연을 개최하며 새로운 역사를 쓴다.

이들은 20일과 21일, 서울 구로구 고척스카이돔에서 단독 콘서트 '2024 DAY6 Special Concert 'The Present''(2024 데이식스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트')를 개최한다. 이번 공연은 국내 밴드로서 처음으로 고척돔에서 이루어지는 공연이며, 지난해 12월 'DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day''(크리스마스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트 : 유 아 마이 데이') 이후 약 1년 만에 개최되는 스페셜 콘서트로 더욱 의미가 깊다.

데이식스는 2024년, 자작곡으로 다양한 기록을 세우며 남다른 한 해를 완성했다. 올해 3월 발매된 앨범 'Fourever'(포에버)는 팬덤인 마이데이(My Day)에게 영원의 메시지를 전했으며, 9월의 미니 앨범 'Band Aid'(밴드 에이드)는 힘든 시기를 살아가는 이들에게 위로를 선사했다.

'Band Aid'의 타이틀곡 '녹아내려요'는 음원 사이트 멜론에서 첫 1위를 기록하며 큰 인기를 끌었고, 멜론 일간 및 주간 차트에서도 상위권을 차지하며 커리어 하이를 기록했다. 또한 'Fourever' 수록곡 'HAPPY'(해피)도 역주행에 성공하며 멜론 톱 100 차트에서 1위에 오르는 쾌거를 이뤘다.

올해 데이식스는 국내에서 세 개의 공연장을 전석 매진시키며 공연에서도 강력한 기세를 자랑했다. 지난 4월에는 잠실실내체육관에서 'DAY6 CONCERT '(웰컴 투 더 쇼)를 성공적으로 마쳤고, 9월에는 인천 인스파이어 아레나에서 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR'(포에버 영)의 시작을 알렸다.

12월 고척스카이돔에서의 스페셜 콘서트를 통해 데이식스는 팬들과 함께 잊지 못할 연말을 장식할 예정이다. 앞서 이들은 잠실실내체육관에서 약 3만 4000명, 인천 인스파이어 아레나에서 4만여 석, 고척돔에서도 약 3만 8000여 좌석을 매진시키며 티켓 파워를 입증했다.

데이식스의 고척돔 입성은 10년 차 그룹으로서 향후 활동에 있어 중요한 이정표가 될 전망이다. 매 공연 독창적인 영상 구성, 효과, 악기 연주와 뛰어난 라이브 실력으로 관객의 오감을 만족시키는 데이식스는 고척돔에서 더욱 확장된 스케일의 공연을 선보일 예정이다. 2015년 소극장 콘서트로 시작한 이들의 여정이 2024년 국내 최대 실내 공연장인 고척돔으로 이어지며, 멤버들이 함께 만들어가는 음악적 서사에 대한 기대가 커지고 있다.

또한, 데이식스는 약 4년 8개월 만에 재개하는 세 번째 월드투어도 성공적으로 진행하고 있다. 9월 인천을 시작으로, 10월에는 쿠알라룸푸르, 발리, 수라바야, 자카르타, 11월에는 싱가포르와 방콕에서 공연이 이어졌으며, 2025년 1월에는 홍콩, 4월에는 로스앤젤레스와 뉴욕 등 세계 각지에서 공연을 앞두고 있다. 이들은 공연 회차 추가와 규모 확장을 거듭하며, 내년에는 가오슝, 홍콩, 오사카, 도쿄, 마닐라, 시드니, 멜버른, 뉴질랜드 오클랜드에서 공연을 개최할 계획이다.





