금감원, 이화여대와 27일 국제 콘퍼런스 개최

금융감독원은 이화여대와 함께 이화여대 ECC 삼성홀에서 'Toward the era of Green Transition'을 주제로 국제 콘퍼런스를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 콘퍼런스에서는 한국·일본·홍콩 금융감독당국과 금융회사(동경해상·소시에떼제네랄은행), 연구기관(무탄소연합·블룸버그)이 저탄소 전환을 위한 금융감독정책, 금융회사 경영전략, 시장 발전 등의 현황을 공유하고 미래 대응방안 등에 대해 논의할 계획이다.

이복현 금융감독원장은 개회사에서 우리 정부의 탄소중립 전략과 저탄소 전환 목적의 금융지원 확대를 위해 금감원이 추진해온 노력을 소개했다. 이 원장은 "이번 행사는 저탄소 전환 자금 지원 관련 국내외 사례를 소개하고 금융의 발전방향을 논의하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "금감원은 앞으로도 국내 금융권의 탄소배출량 감축에 필요한 공급 확대를 독려하고 저탄소 전환에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 금융권 및 산업계와 다양한 방식으로 협력할 것"이라고 말했다.

김은미 이화여대 총장은 환영사에서 "이번 행사가 산·관·학 협력의 장이자 혁신적이고 실천적인 저탄소 전환 및 기후위기 대응방안 탐색에 기여하길 희망한다"며 "국내대학 최초 ‘기상기후데이터 융합분석 특성화대학원’으로서 기후변화 대응 전문인력 양성, 국제 기후리스크 관리모형 개발, ESG(환경·사회·지배구조)위원회 발족 등 지속가능발전목표를 향한 실행력을 가속화할 것"이라고 전했다.

금감원은 금융권의 기후위기 대응에 대한 인식 제고와 자금 지원 활성화를 유도하고 저탄소 전환에 어려움을 겪는 중소기업 지원을 위해 금융권 및 산업계와 긴밀히 협력해나갈 계획이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



